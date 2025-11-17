"Танці з зірками" повертаються після чотирирічної паузи

"Танці з зірками" повертаються на екрани. Вже у грудні покажуть новорічний спецвипуск телешоу.

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками".

Організатори обіцяють здивувати українців. Над створенням проєкту працює команда Big Brave Events під керівництвом продюсера Володимира Завадюка. На глядачів чекають цікаві учасники та оновлений склад суддів.

Напередодні Завдюк натякав на повернення шоу. Тоді він опублікував допис у Threads, де поцікавився, кого українці хотіли б побачити серед учасників "Танців з зірками". Фаворити глядачів – артисти Макс Барських, KOLA та Володимир Дантес, а також блогери Даша Квіткова та Михайло Лебіга.

Як виявилося, головна мета новорічного спецвипуску – благодійність. "Танці з зірками" разом із Superhumans Center збирають кошти на прицільну евакуацію – швидке транспортування військових із тяжкими пораненнями просто з передової до операційних.

"Рух до життя" – з таким новим слоганом пройдуть "Танці з зірками", щоб повернути глядачам віру в майбутнє та життя, яке триває попри все. Щоб кожен отримав заряд натхнення і сил рухатися далі й навіть серед мороку відчув: Ти не один,

– зазначила команда проєкту.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?