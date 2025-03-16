Блогер Таня Пренткович рассекретила имя новорожденной дочери. Также она поделилась новыми фото девочки.

Пренткович выбрала для дочери имя Эва, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм блогерши. В комментариях она заметила, что начинается оно именно на букву "Э", а не "Е".

К слову Анна Кошмал во второй раз стала мамой и показала нежные фото из роддома

В своем инстаграме Таня Пренткович опубликовала пост с серией фото новорожденной дочери, где и рассказала, как они с Андреем Гонковским назвали девочку.

Эва,

– коротко подписала фото блогерша.

Реакция сети

"Очень красивое имя! Удобно будет Эве, международное имя. Поздравляю!"

"Как красиво! Иван, Адам и Эва. Малышка на миллион", – написала Натали Литвин.

"Я тоже мечтала Эва, а не Ева. Такое милое имя. Поздравляю и растите здоровыми".

"Эва – так красиво. Все твои дети невероятно красивые и светлые. И имена звучат: Иван, Адам, Эва".

Подписчики поинтересовались у Тани, почему именно Эва, а не Ева. Блогерша ответила, что это имя более интернациональное.

Таня Пренткович объяснила, почему назвала дочь Эвой / Скриншот из инстаграма

В то же время Пренткович не рассекретила, какой был второй вариант имени для дочери. Она решила сохранить его в тайне на случай, если в будущем снова захочет стать мамой. Однако отметила, что это имя – также интернациональное и распространенное в мире.

Таня Пренткович о втором имени для дочери / Скриншот из инстаграма

Напомним, что Таня Пренткович в третий раз стала мамой 12 марта. Отцом ребенка является предприниматель Андрей Гонковский, от которого в июле 2022 года она родила сына Адама. От бывшего мужа, Ореста Мурия, блогер воспитывает сына Ивана. Сейчас женщина вместе с избранником и детьми живет в Португалии.