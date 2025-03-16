Блогер Таня Пренткович рассекретила имя новорожденной дочери
- Блогерша Таня Пренткович назвала свою новорожденную дочь Эва.
- Второй вариант имени для дочери Пренткович не рассекретила, но отметила, что он также интернациональный.
Блогер Таня Пренткович рассекретила имя новорожденной дочери. Также она поделилась новыми фото девочки.
Пренткович выбрала для дочери имя Эва, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм блогерши. В комментариях она заметила, что начинается оно именно на букву "Э", а не "Е".
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В своем инстаграме Таня Пренткович опубликовала пост с серией фото новорожденной дочери, где и рассказала, как они с Андреем Гонковским назвали девочку.
Эва,
– коротко подписала фото блогерша.
Реакция сети
- "Очень красивое имя! Удобно будет Эве, международное имя. Поздравляю!"
- "Как красиво! Иван, Адам и Эва. Малышка на миллион", – написала Натали Литвин.
- "Я тоже мечтала Эва, а не Ева. Такое милое имя. Поздравляю и растите здоровыми".
- "Эва – так красиво. Все твои дети невероятно красивые и светлые. И имена звучат: Иван, Адам, Эва".
Подписчики поинтересовались у Тани, почему именно Эва, а не Ева. Блогерша ответила, что это имя более интернациональное.
В то же время Пренткович не рассекретила, какой был второй вариант имени для дочери. Она решила сохранить его в тайне на случай, если в будущем снова захочет стать мамой. Однако отметила, что это имя – также интернациональное и распространенное в мире.
Напомним, что Таня Пренткович в третий раз стала мамой 12 марта. Отцом ребенка является предприниматель Андрей Гонковский, от которого в июле 2022 года она родила сына Адама. От бывшего мужа, Ореста Мурия, блогер воспитывает сына Ивана. Сейчас женщина вместе с избранником и детьми живет в Португалии.