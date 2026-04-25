Блогерша-миллионница Таня Самбурская сообщила о расставании с бойфрендом
Блогерша-миллионница из Ивано-Франковска Таня Самбурская сообщила об изменениях в личной жизни. Она разошлась с бойфрендом.
Новостью Самбурская поделилась в инстаграме. Блогерша призналась, что они с Егором уже давно не вместе.
Таня Самбурская рассказала, что в ее жизни начался новый этап.
Наши пути с Егором давно разошлись. Но я очень благодарна за то время, которое у нас было. Благодарна за ту любовь, которая была между нами, и опыт, который мы друг другу подарили,
– отметила блогерша.
По словам Самбурской, у них с Егором получилась красивая и романтическая история любви, хоть и длилась она не долго. Блогерша намекнула, что они разошлись мирно.
Для вас это, возможно, неожиданная новость, но решение принято как сердцем, так и головой,
– подчеркнула Таня.
В прошлом году в проекте Okay Eva Bar Таня Самбурская рассказала, что познакомилась с Егором в Варшаве, где он жил. Блогерше написала менеджер парня и предложила сотрудничество на бартерной основе.
Таня пришла к Егору в заведение, где и познакомилась с ним. Примерно полгода они не поддерживали связь, а потом встретились, когда Самбурская опоздала на самолет в Париж.
Мы берем новые билеты. Самолет через несколько часов, и мы пишем ему (Егору – 24 Канал): "Не против ли ты, чтобы мы к тебе приехали и помылись?",
– рассказывала она.
После этого между Таней и Егором завязалось общение, а впоследствии они начали встречаться.
Что известно о браке Тани Самбурской?
Напомним, что Таня Самбурская 9 лет была в отношениях с мужчиной по имени Игорь. Они поженились в 2019 году, а в 2023 блогерша объявила о разводе.
В блоге Самбурская показывала идеальную картинку семейной жизни, поэтому для многих новость о разрыве стала шоком. Впоследствии блогерша поделилась, что на самом деле они часто ссорились.