Украинка Таню Муиньо, которая сняла клип для Леди Гаги, одержала победу на престижной премии в США
- Таню Муиньо победила на Hollywood Music Video Awards в номинации "Режиссер года" за клип Леди Гаги Disease.
- Это уже вторая награда Муиньо за этот клип, ранее она победила на MTV Video Music Awards Japan.
Украинский режиссер Таню Муиньо получила очередное международное признание. Она одержала победу на премии Hollywood Music Video Awards в номинации "Режиссер года".
Клипмейкер поделилась кадрами с церемонии награждения. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Муиньо.
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Церемония вручения награды Hollywood Music Video Award состоялась в Лос-Анджелесе.
Победу режиссеру принесла работа над клипом для трека Леди Гаги Disease, который вошел в седьмой студийный альбом артистки LG7.
Таню Муиньо на церемонии награждения Hollywood Music Video Awards: смотрите видео онлайн
Клип имеет мрачную атмосферу и глубокий смысл – в нем певица ведет внутреннюю борьбу с собственными демонами. Несмотря на то, что страхи покоряют Леди Гагу, она продолжает свою битву за восстановление контроля над собой и жизнью.
Заметим, ранее мы подробнее писали о том, что Таню Муиньо сняла клип для Леди Гаги.
Леди Гага – Disease: смотрите видео онлайн
Стоит отметить, что это уже вторая награда Муиньо за этот клип. Накануне режиссер победила на MTV Video Music Awards Japan в категории "Лучшее видео сольного исполнителя".