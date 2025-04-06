Украинка Таню Муиньо, которая сняла клип для Леди Гаги, одержала победу на престижной премии в США

Украинский режиссер Таню Муиньо получила очередное международное признание. Она одержала победу на премии Hollywood Music Video Awards в номинации "Режиссер года".

Клипмейкер поделилась кадрами с церемонии награждения. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Муиньо.

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Церемония вручения награды Hollywood Music Video Award состоялась в Лос-Анджелесе.

Победу режиссеру принесла работа над клипом для трека Леди Гаги Disease, который вошел в седьмой студийный альбом артистки LG7.

Таню Муиньо на церемонии награждения Hollywood Music Video Awards: смотрите видео онлайн

Клип имеет мрачную атмосферу и глубокий смысл – в нем певица ведет внутреннюю борьбу с собственными демонами. Несмотря на то, что страхи покоряют Леди Гагу, она продолжает свою битву за восстановление контроля над собой и жизнью.

Заметим, ранее мы подробнее писали о том, что Таню Муиньо сняла клип для Леди Гаги.

Леди Гага – Disease: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что это уже вторая награда Муиньо за этот клип. Накануне режиссер победила на MTV Video Music Awards Japan в категории "Лучшее видео сольного исполнителя".