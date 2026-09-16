Тарас Цимбалюк высказался об отношениях с Еленой Светлицкой: "Можно будет написать книгу"

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк лишь недавно перестали скрывать свои отношения от общественности. Хотя слухи об их романе ходили в сети уже около года, влюбленные поддерживали интригу до самого последнего момента.

Теперь они время от времени делятся совместными снимками. И, похоже, Светлицкая решила показать, что в отношениях не всегда все так легко и безоблачно, как может показаться со стороны, пишет 24 Канал.

В инстаграме Светлицкая поделилась видео, которое начинается с нежных кадров с Тарасом Цимбалюком, где они целуются и обнимаются, а поверх видео появляется фраза: "Вы такая красивая пара, вам так повезло друг с другом". Однако дальше вместо влюбленных появляются кадры с Анджелиной Джоли и Бредом Питтом из фильма "Мистер и миссис Смит", где вокруг героев происходят взрывы и разрушения. Светлицкая добавила к видео подпись: "Наше повезло".

Таким образом, актриса, вероятно, намекнула, что за красивой картинкой отношений стоит не только романтика и что в их совместной жизни бывают разные моменты.

Цимбалюк перепостил видео в свои сторис и добавил: "Да, когда-нибудь об этом всем можно будет написать книгу".

Тарас Цимбалюк прокомментировал отношения с Еленой Светлицкой / Скриншот из инстаграм-сторис

В последнее время внимание поклонников привлекло и обручальное кольцо на безымянном пальце Светлицкой. Актриса не подтверждала, что они с Тарасом Цимбалюком поженились, однако ее заявление лишь усилило слухи о возможной тайной свадьбе пары.