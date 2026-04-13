Тарас Цимбалюк попал в ДТП в Киеве, – СМИ

В Киеве ночью произошло ДТП с участием известного украинского актера Тараса Цимбалюка.

Об этом сообщили источники издания РБК-Украина.

Авария случилась вблизи ЖК "Варшавский". По имеющейся информации, авто врезалось в припаркованную машину. Сообщается, что актер был на пассажирском сиденье, а за рулем находился другой человек, поэтому административный протокол на него не составляли.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Видео с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале "Киев Оперативный".

Редакция 24 Канала обратилась за комментарием к менеджеру Тараса Цимбалюка, однако на момент публикации ответа не получила.

