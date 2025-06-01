Очень волнуюсь, – Цимбалюк показался на съемках "Холостяка" и высказался об участии в шоу

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк стал главным героем нового сезона романтического реалити "Холостяк". После первых съемочных дней он высказал свои впечатления об участии в шоу.

В частности признался, не жалеет ли о том, что согласился присоединиться к проекту. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тараса Цимбалюка.

Не пропустите Купил за свои первые боевые, – Тополя показал символическую вещь, которая выстояла после ракетного удара

Актер вышел в сторис прямо со съемочной площадки "Холостяка-14" и заверил, что сезон будет интересным, динамичным и очень красивым.

Хочу сказать, что это точно будет тот сезон, который вам понравится. Очень благодарен вам за то, что пишете, следите. Я очень волнуюсь, честно. Все больше убеждаюсь, что это был правильный выбор, и этот проект не оставит равнодушными ни вас, ни меня,

– отметил Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк показался на съемках "Холостяка" и высказался об участии в шоу: смотрите видео онлайн

Заметим, накануне наша редакция писала о том, как прошли съемки первой вечеринки "Холостяка-14".

Известно, что зрители смогут посмотреть реалити уже этой осенью на телеканале СТБ.