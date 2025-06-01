Очень волнуюсь, – Цимбалюк показался на съемках "Холостяка" и высказался об участии в шоу
- Тарас Цимбалюк, звезда сериала "Поймать Кайдаша", стал главным героем нового сезона шоу "Холостяк".
- Актер заверил, что сезон будет интересным и динамичным, выразив удовольствие от участия в проекте.
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк стал главным героем нового сезона романтического реалити "Холостяк". После первых съемочных дней он высказал свои впечатления об участии в шоу.
В частности признался, не жалеет ли о том, что согласился присоединиться к проекту. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тараса Цимбалюка.
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Актер вышел в сторис прямо со съемочной площадки "Холостяка-14" и заверил, что сезон будет интересным, динамичным и очень красивым.
Хочу сказать, что это точно будет тот сезон, который вам понравится. Очень благодарен вам за то, что пишете, следите. Я очень волнуюсь, честно. Все больше убеждаюсь, что это был правильный выбор, и этот проект не оставит равнодушными ни вас, ни меня,
– отметил Тарас Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк показался на съемках "Холостяка" и высказался об участии в шоу: смотрите видео онлайн
Заметим, накануне наша редакция писала о том, как прошли съемки первой вечеринки "Холостяка-14".
Известно, что зрители смогут посмотреть реалити уже этой осенью на телеканале СТБ.