Тарас Цимбалюк больше не скрывает роман с известной актрисой: "Люблю тебя"

В сети уже около года обсуждают возможный роман Тараса Цимбалюка и актрисы Елены Светлицкой. Пара не спешила подтверждать свои отношения, но при этом время от времени подогревала интерес публики совместными появлениями и публикациями.

И 17 августа актер наконец-то поставил все точки над "i" – официально подтвердил роман со Светлицкой. Цимбалюк опубликовал в инстаграме видео с возлюбленной, на котором они гуляют, обнимаются и целуются.

Свою публикацию Тарас дополнил коротким, но красноречивым признанием: "Люблю тебя".

В январе этого года Елена Светлицкая впервые призналась, что находится в отношениях, однако тогда не стала раскрывать личность избранника. До этого актриса около 10 лет была замужем за мужчиной по имени Николай. В 2025 году они сообщили о разводе. У бывших супругов есть две дочери – Вера и Мария.

Тарас Цимбалюк, в свою очередь, в прошлом году был главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк-14". Его избранницей в финале стала Надин Головчук, однако после завершения проекта их отношения не сложились. Впоследствии девушка рассказала, что актер сообщил ей о разрыве в голосовом сообщении. Она назвала это "детским садом", но отметила, что приняла решение мужчины.