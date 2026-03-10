Куда пропал Тарас Петриненко, на песнях которого выросли поколения

Сегодня, 10 марта, народному артисту Украины Тарасу Петриненко, исполнилось 73 года. Владимир Зеленский даже наградил певца знаком отличия "Национальная легенда".

Исполнитель родился в Киеве. Серьезные музыкальные шаги начал делать еще в 16 лет, когда стал участником группы "Эней". Из-за постоянной трансформации коллектива появился ВИА "Узоры путей", который впоследствии сменил название на "Гроно". 24 Канал расскажет, что известно о карьере Петриненко в России и Украине и где он сейчас.

Как Тарас Петриненко работал в Украине и России?

"Гроно" просуществовал всего год, ведь Тарас ушел в армию. Но после службы участники группы изменили название на "Волшебные гитары" и перебрались в Россию.

В 2022 году, в интервью "Наше Chicago", артист объяснил, что работал на территории России еще до времен провозглашения независимости Украины. И на это были свои причины.

На то были свои творческие причины. Мне здесь фактически запрещали выполнять то, что я сам создаю. Можно было петь только песни там членов Союза композиторов, Союза писателей. Пришлось ехать туда. Это было еще при Советском Союзе,

– откровенно поделился певец.

Группа "Волшебные гитары" / Фото из фейсбука Петриненко

Особое значение в карьере исполнителя имеет композиция "Пісня про пісню". Пожалуй, в Украине нет человека, который хотя бы раз в жизни не слышал этого уникального творческого наследия. В советские времена она попала под строгий запрет.

Тарас Петриненко и Татьяна Горобец – "Пісня про пісню": смотрите видео онлайн

Некоторое время мужчина был в составе тульского ансамбля "Красные маки", в состав которого входили украинские музыканты. Именно с этой группой он записал немало русскоязычных хитов. Тарас Петриненко вернулся в Украину в 1986 году, восстановив группу "Гроно", а на его базе затем создал другой коллектив – "Фата Моргана".

Через некоторое время на свет появилась уникальная песня – "Україно". Сегодня она имеет статус неофициального гимна нашей страны.

Тарас Петриненко – "Україно": смотрите видео онлайн

Заметим, что эта композиция впервые прозвучала в 1987 году на "Первом канале Украинского радио". А ее первоначальное название было – "Пока любим".

В 2023 году в еще одном интервью Петриненко делился воспоминаниями об этой песне. Он признался, что боялся ее записывать, потому что "знал, что никто не возьмет", ведь тогда "можно было любить только Россию".

"В конце концов, я обратился в Дом звукозаписи к друзьям с Украинского радио и мы практически тайно сделали запись. Но песню очень долго боялись ставить в эфир. Моя приятельница, редактор Украинского радио Вероника Маковий все же решилась: "Может, нас завтра всех посадят, но я все же поставлю". Никто никому не нужен ни тогда, ни сейчас. Просто песня начала жить своей жизнью. Впоследствии она стала позывным украинского радио, сейчас звучит на Михайловском Златоверхом, ее играют каждые 15 минут", – рассказал певец.

Впоследствии Тарас Петриненко попал в состав жюри легендарного фестиваля "Червона рута".

Когда Украина стала независимой, исполнитель работал над альбомом "Господи, помилуй нас". В 1993 году его признали лучшим в Украине.

Тарас Петриненко / Фото с фейсбука артиста

Личная жизнь и полномасштабная война

Певец никогда не делится публично деталями относительно личной жизни. Но уже несколько десятков лет с Петриненко на одной сцене выступает Татьяна Горобец. По неофициальным данным, она – гражданская жена артиста и мать их общего сына Марьяна.

Тарас никогда не подтверждал, что певица его жена.

Имею сына, Марьяна Петриненко. Его профессия связана с юриспруденцией. Певцом не стал, видимо, потому, что с детства на него давил авторитет бабушки и отца. Но это к лучшему: быть артистом – это тяжелая дорога, и если по ней уже пошел – возврата нет. А насчет Татьяны Горобец, то пусть очень интересные люди думают себе что хотят о наших отношениях. Скажу лишь одно: мы с ней вместе поем уже 30 лет,

– подытожил народный артист.

Тарас Петриненко и Татьяна Горобец / Фото из фейсбука артиста

Когда началась полномасштабная война, то Петриненко был в постели. Он услышал взрывы и сразу понял, что происходит. Более того, певец говорил, что не удивился такому развитию событий, потому что жизнь в России ему помогла осознать истинное отношение россиян к украинцам.

Я знал, я этого ждал. Я был уверен, что это будет еще более 30 лет назад. Я знал, что рано или поздно это произойдет, и эта подготовка, которая велась со стороны россиян, она тоже о многом говорила,

– откровенно рассказал композитор.

Где сейчас Тарас Петриненко?

Как известно, певец продолжает жить и творить в Украине. Он не учитывает свой возраст, а продолжает нести в наше пространство украинскую песню, которая является душой народа. Он также дает благотворительные концерты как в Украине, так и за рубежом.