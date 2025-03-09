Тарас Тополя впервые за долгое время показался с 4-летней дочерью: редкое фото Марии

Лидер группы АНТИТИЛА, певец Тарас Тополя, довольно редко публикует в сети фото своих детей. Обычно это происходит по случаю праздников.

Так, 8 марта артист поделился фотографией со своей дочерью Марией. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тараса Тополи.

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Певец публично поздравил жену и дочь с международным днем борьбы за права женщин и международный мир.

С праздником, мои любимые, дорогие, неповторимые девочки. Всем женщинам желаю любви до безумия,

– написал фронтмен АНТИТЕЛ.



Тарас Тополя поздравил женщин с 8 марта / Скриншот из инстаграма

К своему посту он добавил селфи с дочкой, которой 4 года.



Тарас Тополя с дочерью Марией / Фото из инстаграма певца

Что известно о детях Тараса Тополи

У фронтмена группы АНТИТИЛА и его жены певицы Елены Тополи трое детей. Их первый сын Роман родился 3 апреля 2013 года в Соединенных Штатах, где проживает часть семьи Тараса, однако впоследствии Елена с малышом вернулась в Киев.

Второй сын супругов Марко появился на свет в 2015 году, уже в Украине. А в августе 2020 года семейство пополнилось третьим ребенком – дочкой Марией, которая родилась в киевском роддоме.