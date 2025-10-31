Подрывает моральный дух и помогает России: скандальный таро-прогноз блогера о "разделении Украины"

На днях сеть всколыхнул таро-прогноз Юлии Левченко о якобы "разделе Украины". Громкие заявления таролога разозлили многих пользователей, которые убеждены, что это эзотерическая манипуляция и хайп.

Что именно сказала Юлия Левченко, как на это отреагировали пользователи и почему эти предсказания могут быть опасны – далее в материале 24 Канала.

Интересно Больше не принц: как король Чарльз III лишил брата титула

Скандальный таро-прогноз о "разделе Украины"

Видео вышло на ютуб-канале Корячки (настоящее имя – Татьяна Коряк). В выпуске подкаста "Ху из ху" блогерша пообщалась со своей подругой Юлией Левченко об эзотерике, духовности и свободе человеческой души. Также таролог сделала громкое заявление: мол, война в Украине закончится "в каком-то из ноябрей", а карты якобы показали, как "поделят Украину".

По словам Левченко, часть украинских территорий "отойдут России": Харьковская, Николаевская и Одесская области. Запорожская, мол, "под вопросом", а Полтавская и Днепропетровская – останутся Украине.

Женщина добавила, что карты показывают "ветви вероятности событий", то есть возможные последствия. Во время съемок видео она "посмотрела" ветку, которая якобы "ближайшая на сегодня, из тех договоренностей, которые есть".

Юлия Левченко сделала расклад на то, как "поделят Украину": смотрите видео онлайн

Реакция сети на предсказание таролога о "разделе Украины"

Ролик теперь обсуждают в телеграмме, Threads и других соцсетях. Так, под видео Корячки в инстаграме люди оставили немало негативных комментариев. В частности, пользователи возмутились из-за того, что блогер на многотысячную аудиторию распространяет негативные прогнозы о будущем Украины, которые играют на руку российской пропаганде и подрывают моральный дух украинцев во время войны.

Комментарии под видео Корячки в инстаграме / Скриншоты из сети

Чем подобные таро-прогнозы опасны?

В сложные времена, как война, люди склонны искать простые ответы на запутанные вопросы. Именно поэтому онлайн-прогнозы тарологов приобретают сейчас особую популярность.

Но опасность в том, что подобные видео все чаще заменяют людям реальные новости и становятся удобным инструментом для пропаганды. Таким образом враг шаг за шагом навязывает человеку выгодную ему реальность.

Здесь важно понимать, что у карт Таро нет однозначных значений – все зависит от того, как их трактует тот, кто делает расклад. Поэтому, одну и ту же карту можно объяснить по-разному.

В результате, контент, основанный на таких прогнозах, может искажать реальность и создавать представление о будущем, основанное не на фактах, а на фантазиях.

Не стоит слепо доверять любым "пророчествам" из соцсетей, вместо этого следует проверять информацию, критически анализировать ее и при этом опираться на официальные источники.