Татьяна Парфильева взяла интервью у Евы Лонгории в Париже: актриса вспомнила об Украине

Украинская блогерша и соучредительница бренда Cher'17 Татьяна Парфильева встретилась с голливудской актрисой Евой Лонгорией в Париже. Во время ежегодного шоу Le Défilé L'Oréal Paris она взяла у знаменитости короткое интервью.

Для Татьяны эта встреча стала особенной, ведь она давно восхищается актрисой. Видео их разговора Парфильева опубликовала на своей странице в инстаграме, а также поделилась впечатлениями от встречи.

Блогер призналась, что очень волновалась перед разговором. Однако Ева быстро помогла ей расслабиться и настроиться на общение. По словам Татьяны, Лонгория оказалась очень приветливой. Она даже предложила украинке сесть рядом с ней, хотя остальные интервьюеры сидели в другом кресле. А когда Парфильева призналась, что нервничает, актриса пошутила, что не кусает людей, которые ей нравятся, чтобы разрядить обстановку.

Это было невероятно. Ева сразу пригласила меня сесть рядом с ней, сделала мне комплимент. Это было очень мило с ее стороны. Она невероятно красивая, такая миниатюрная, такая худенькая, у нее такая крошечная талия – как у Дюймовочки. Очень приятная энергетика,

– поделилась украинка.

Во время разговора Татьяна вспомнила о появлении Евы на прошлогоднем шоу L'Oréal Paris. Тогда актриса вышла на подиум в платье украинского бренда Balykina. Лонгория подтвердила, что помнит этот образ.

Ева также вспомнила еще один момент, связанный с Украиной. Она рассказала, что после начала полномасштабного вторжения выбрала наряды украинских дизайнеров для появления на Каннском кинофестивале. Так актриса хотела выразить свою поддержку Украине.

Во время встречи Парфильева подарила Еве вещи из своего бренда Cher'17. По словам Татьяны, актриса не ожидала такого сюрприза. После интервью за Лонгорией последовала ее помощница, которая несла вещи украинского бренда. Так что, возможно, вскоре Ева появится в одном из образов Cher'17.

Таня Парфильева и Ева Лонгория / Фото из инстаграма блогерши

Встреча состоялась во время Le Défilé L'Oréal Paris, который ежегодно проходит в Париже. На этот раз среди представителей Украины на шоу были также инфлюенсер Даша Квиткова и основательница бренда the COAT Катя Сильченко. Последняя, как амбассадор L'Oréal Paris в Украине, вышла на подиум вместе с мировыми знаменитостями.