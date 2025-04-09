Мы могли умереть, – TAYANNA с сыном отравились угарным газом

TAYANNA рассказала о неприятном случае, произошедшем с ней и сыном. Они отравились угарным газом. К счастью, певица вовремя вызвала газовую службу.

TAYANNA рассказала о том, что именно случилось с ней и сыном. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-сториз певицы.

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Артистка рассказала, что вернувшись домой, ее самочувствие резко ухудшилось. TAYANNA решила вызвать газовую службу, – специалисты сообщили, что в квартиру проникает угарный газ. Певица вовремя обратилась за помощью.

Я пришла домой, чувствую, что у меня начинает болеть голова, пекут глаза, мне становится плохо и прямо вырубаюсь. И начал пищать газовый индикатор на счетчике. Я вызвала службу газа, они проверили все и сказали, что в квартиру заходит угарный газ и мы могли вообще умереть с малым просто уже примерно до завтра,

– призналась TAYANNA.

TAYANNA отравилась угарным газом: видео

Исполнительница поделилась, что в ее квартире неправильно установили вытяжку, поэтому угарный газ проникает в квартиру. Так было в течение всей зимы. Певицу с сыном спасло то, что они спят с открытыми окнами.

"Начиная с зимы мы начали себя плохо чувствовать. Я думала: "Может, у меня депрессия, какой-то гормональный сбой". Анализы шикарные, психолог говорит: "Ты здорова". Придумать, что это был дым или газ, мы бы вообще не могли", – призналась звезда.

TAYANNA напоследок призвала подписчиков пристально следить за газовыми приборами в доме и периодически вызывать специалистов.

Добавим, ранее серия отравлений угарным газом произошла на Львовщине. 4 апреля в жилом доме отравилась семья, 41-летний мужчина умер. В тот же вечер пострадали 19-летняя девушка и 16-летний парень. Специалисты убедительно советуют быть особенно внимательными относительно пользования газовыми приборами и устанавливать датчики угарного газа.