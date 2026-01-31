5 мировых знаменитостей, которые достигли статуса миллиардеров

Менее 5 тысяч человек во всем мире могут назвать себя миллиардерами. Среди них есть немало звезд, которых знает и любит публика. За десятилетия карьеры им удалось вырасти не только в своих профессиях, но и финансово.

24 Канал расскажет о знаменитостях, которые относятся к самым богатым людям планеты. Они являются лидерами в шоубизнесе и ежедневно зарабатывают огромные состояния.

Бейонсе

В декабре 2025 года, после альбома Cowboy Carter и масштабного концертного тура, Бейонсе достигла статуса миллиардера. Большая часть ее заработков – это достижение многолетней музыкальной карьеры (от участия в группе Destiny's Child до сольного пути). Кроме того, артистка расширила свой бизнес на другие сферы и основала бренд одежды, ухода за волосами и алкоголя.



Тейлор Свифт

Как пишет Forbes, Тейлор Свифт – первая певица, которая попала в список миллиардеров именно благодаря своей музыке и выступлениям. В частности, во время масштабного тура Eras артистка продала билетов на 2 миллиарда долларов. Но она не только зарабатывает, но и обеспечивает большую команду - танцовщиков, звукорежиссеров и тому подобное. Ее состояние оценивают в 1,6 миллиарда долларов.



Jay-Z

Рэпер и предприниматель получил этот статус в 2019 году. Средства ему принесла не только музыка, но и приобретенная недвижимость и акции Tidal. Также Jay-Z основал медиакомпанию, представляющую ведущих артистов и спортсменов. Состояние мужа Бейонсе оценивают в 2,5 миллиарда долларов.



Рианна

Артистка стала миллиардершей в августе 2021 года. Главная причина этого – это ее чрезвычайно успешный бренд декоративной косметики - Fenty Beauty. К тому времени состояние Рианны составляло около 1,7 миллиарда долларов. В 2024 артистка расширила свой бизнес и запустила линейку Fenty Heir.



Ким Кардашян

Состояние Ким Кардашян превысило 1 миллиард долларов в апреле 2021 года – с тех пор ее место в списке богачей остается актуальным. Все это во многом обусловлено ее многочисленными бизнесами: KKW Beauty, SKKN by Kim, KKW Fragrance и SKIMS, а также зарплаты от реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians.



