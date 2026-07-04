Мама помогла им познакомиться: история любви Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

3 июля стало известно, что одна из самых известных пар в мире – певица Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси – официально поженились. Их роман длился почти три года, а теперь влюбленные стали мужем и женой.

Как зародились отношения Тейлор и Трэвиса, почему их знакомство не обошлось без мамы певицы и что известно о роскошной свадьбе пары – читайте далее в материале 24 Канала.

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Как началась история любви Тейлор Свифт и Трэвиса Келси?

Трэвис Келси известен не только как один из лучших игроков НФЛ в составе клуба "Канзас-Сити Чифс". Вместе с братом Джейсоном он ведет популярный подкаст New Heights, в котором братья обсуждают спортивные новости, личную жизнь и приглашают известных гостей. Именно в одном из выпусков подкаста летом 2023 года Келси признался, что побывал на концерте Тейлор Свифт и хотел подарить ей браслет дружбы со своим номером телефона. Сделать это ему не удалось, однако об этой истории узнала мама певицы Андреа Свифт. Она заинтересовалась футболистом, расспросила о нем знакомых и первой обратила внимание дочери на Трэвиса.

Уже в сентябре 2023 года Тейлор заметили на матче "Канзас-Сити Чифс", а вскоре – на ужине с Трэвисом Келси в одном из ресторанов Нью-Йорка. После этого слухи о романе певицы и спортсмена начали стремительно распространяться в сети, а впоследствии пара перестала скрывать свои отношения.

С тех пор певица регулярно поддерживала возлюбленного на футбольных матчах, а Трэвис посещал ее концерты. Влюбленные часто появлялись вместе на публике, путешествовали и поддерживали друг друга в самые важные моменты карьеры.

Помолвка и свадьба

В конце августа 2025 года Трэвис Келси сделал предложение Тейлор Свифт. Для помолвки он выбрал кольцо, созданное ювелиркой Kindred Lubeck. Его украшает бриллиант весом около 10 карат, а стоимость украшения оценивается примерно в один миллион долларов.

Обручальное кольцо Тейлор Свифт / Фото из инстаграма певицы

Менее чем через год пара официально поженилась. Свадебная церемония состоялась на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Ее ведущим был давний друг пары – голливудский актер Адам Сэндлер. Известно, что для проведения торжеств городские власти даже согласовали временное перекрытие улицы возле спортивного комплекса со 2 по 4 июля.

Молодожены отказались от традиционных подружек невесты и друзей жениха. Почетным свидетелем Тейлор стал ее брат Остин Свифт, а Тревиса – его брат Джейсон Келси. Свадебные наряды для звезд создал модный дом Christian Dior Haute Couture. Обувь для молодоженов изготовил Christian Louboutin, а образ Тейлор дополнили ювелирные украшения Cartier.

Среди гостей на свадьбе было замечено много звезд, в частности, Селену Гомес, Джиджи Хадид, Брэдли Купера, Дакота Джонсон, Эда Ширан, Зои Кравиц и многих других.

Звезды, которых видели на свадьбе Тейлор Свифт / Для просмотра фото листайте вправо