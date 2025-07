Рады быть здесь, – культовая группа The Rasmus прибыла в Киев

Финская рок-группа The Rasmus приехала в Украину. Музыканты выступят на масштабном фестивале Atlas Festival 2025.

Участники рок-группы The Rasmus показались на вокзале в Киеве. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на их страницу в инстаграме.

Музыканты показали поезд, на котором приехали в Украину. И признались, что немного уставшие и невыспавшиеся после длительной дороги.

Рады быть здесь. Увидимся позже,

– поделились The Rasmus.

The Rasmus уже в Украине: видео

Что известно о визите The Rasmus в Украину?

The Rasmus – первые международные артисты Atlas Festival 2025. Они появятся на сцене фестиваля в Киеве 19 июля и представят знаменитые хиты – In the Shadows, Livin in a World Without You, Sail Away и другие.

Музыканты не только выступят с концертом. Также они присоединились к благотворительной инициативе в поддержку украинских детей. The Rasmus стали амбассадорами фонда Good Donations, что собирает средства для детских больниц в Украине. В этом году деньги будут собирать на медицинское оборудование для "Охматдета"

Финская рок-группа посетит заведение и пообщается с врачами и маленькими пациентами. Также в планах – благотворительная автограф-сессия.