Рады быть здесь, – культовая группа The Rasmus прибыла в Киев
- The Rasmus прибыл в Киев для участия в фестивале Atlas Festival 2025, где выступят 19 июля.
- Кроме концерта, группа присоединилась к благотворительной инициативе, став амбассадорами фонда Good Donations для сбора средств на медицинское оборудование для "Охматдета".
- Музыканты планируют посетить больницу, пообщаться с врачами и маленькими пациентами, а также провести благотворительную автограф-сессию.
Финская рок-группа The Rasmus приехала в Украину. Музыканты выступят на масштабном фестивале Atlas Festival 2025.
Участники рок-группы The Rasmus показались на вокзале в Киеве. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на их страницу в инстаграме.
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Музыканты показали поезд, на котором приехали в Украину. И признались, что немного уставшие и невыспавшиеся после длительной дороги.
Рады быть здесь. Увидимся позже,
– поделились The Rasmus.
The Rasmus уже в Украине: видео
Что известно о визите The Rasmus в Украину?
The Rasmus – первые международные артисты Atlas Festival 2025. Они появятся на сцене фестиваля в Киеве 19 июля и представят знаменитые хиты – In the Shadows, Livin in a World Without You, Sail Away и другие.
Музыканты не только выступят с концертом. Также они присоединились к благотворительной инициативе в поддержку украинских детей. The Rasmus стали амбассадорами фонда Good Donations, что собирает средства для детских больниц в Украине. В этом году деньги будут собирать на медицинское оборудование для "Охматдета"
Финская рок-группа посетит заведение и пообщается с врачами и маленькими пациентами. Также в планах – благотворительная автограф-сессия.