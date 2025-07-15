Как оказалось, 19 июля музыканты станут одним из главных зарубежных хедлайнеров на сцене Atlas Festival 2025. Однако выступление – не единственная причина их визита, пишет Show 24.

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Дело в том, что The Rasmus присоединились к благотворительной инициативе в поддержку украинских детей и стали послами фонда Good Donations. Этот фонд уже второй год подряд вместе с Atlas Festival собирает средства для украинских детских больниц. В этом году планируют закупить современное медицинское оборудование для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Финская рок-группа в рамках своего пребывания в Киеве посетит медучреждение, чтобы пообщаться с врачами и маленькими пациентами. Кроме того, музыканты проведут благотворительную автограф-сессию и встретятся с журналистами на пресс-брифинге.

Также на фестивале состоится благотворительный розыгрыш эксклюзивных лотов от The Rasmus. Средства с этого розыгрыша направят на покупку необходимого оборудования для детской больницы.

Напомним, Atlas Festival 2025 пройдет с 18 по 20 июля на территории столичного Blockbuster Mall.

Eкраинским хедлайнером фестиваля станет группа "Бумбокс". В лайнап также вошли Парфенюк, Domiy, Hatespeech, Tember Blanche, Nikow, KOLA и СТРУКТУРА ЩАСТЯ.