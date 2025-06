Atlas Festival 2025 пройдет 18-20 июля на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Лозунг главного музыкального события лета: "Вдохновляет. Объединяет. Помогает". Что известно о нынешнем фестивале и кто будет выступать, читайте на сайте Show 24.

Кто выступит на Atlas Festival 2025

Организаторы музыкального фестиваля уже объявили почти полный лайн-ап. На сцене Atlas Festival выступят: Parfeniuk, Nikow, KOLA, O.Torvald, YAKTAK, Анна Тринчер, "Курган и Agregat", "Океан Эльзы", "Бумбокс", "Жадан и Собаки", БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Lida Lee, Артем Пивоваров, OTOY, а также много молодых украинских артистов.

Солистка группы Go_A, которая представляла Украину на Евровидении-2021 и заняла 5 место, Екатерина Павленко презентует свой сольный проект Monokate на сцене Atlas Festival 20 июля.

Также выступит группа "ДК Энергетик", несмотря на то, что в марте солист Яков Марный сообщил, что его мобилизовали.

Группа "ДК Энергетик" на Atlas Festival 2025 / Фото из инстаграма фестиваля

На сцене Atlas Festival 2025, а именно 19 июля, выступит и легендарная финская рок-группа The Rasmus. На Евровидении-2022, которое проходило в Турине (Италия), лидер коллектива Лаури Юльонен сказал: "Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами".

Поэтому чуть больше чем через месяц украинские поклонники смогут насладиться выступлением The Rasmus. На сцене прозвучат песни, которые знают во всем мире: In the Shadows, Sail Away, Livin' in a World Without You.

Билеты, укрытие и другие детали фестиваля

Купить билеты на Atlas Festival 2025 можно на официальном сайте. Вот актуальные цены:

на 18 июля – 1800 гривен;

– 1800 гривен; на 19 июля – 1850 гривен;

– 1850 гривен; на 20 июля – 1750 гривен;

– 1750 гривен; абонемент на 3 дня – 4000 гривен;

В этом году будет 6 сцен: Main Stage, Star Stage, Aurora Srage, Shelter Stage, Coca-Cola Stage и Blockbuster Mall Stage. Последние две будут открыты для всех, попасть на выступления смогут люди без билета.

Время работы фестиваля – с 14:30 до 22:00. Продолжительность выступлений артистов – от 30 до 90 минут.

На бесплатной сцене Blockbuster Mall Stage, которая открыта для всех желающих, выступает большое количество артистов. Чтобы дать возможность каждому из них выйти на сцену, продолжительность выступлений здесь немного короче, чтобы вы смогли услышать как можно больше разных исполнителей и окунуться в музыку разных жанров и настроений,

– отметили организаторы фестиваля.

На территории Blockbuster Mall, где состоится Atlas Festival 2025, есть самое большое сертифицированное ГСЧС укрытие в Украине. Также организаторы подготовили четкий алгоритм действий во время воздушной тревоги.

Благотворительная цель Atlas Festival 2025

Atlas Festival 2025 вместе с благотворительным фондом "Вернись живым" и ПриватБанком объявил сбор на 100 миллионов гривен, чтобы помочь украинской армии.

Средства собираются в поддержку проекта "Дронопад". Речь идет о закупке FPV-дронов, транспортных средств, комплексов управления и дополнительного оборудования для Вооруженных Сил Украины.

Важно! Приобщиться к сбору можно по ссылке.