Atlas Festival 2025 пройде 18-20 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall. Гасло головної музичної події літа: "Надихає. Об'єднує. Допомагає". Що відомо про цьогорічний фестиваль та хто виступатиме, читайте на сайті Show 24.

Хто виступить на Atlas Festival 2025

Організатори музичного фестивалю вже оголосили майже повний лайн-ап. На сцені Atlas Festival виступлять: Parfeniuk, Nikow, KOLA, O.Torvald, YAKTAK, Анна Трінчер, "Курган і Agregat", "Океан Ельзи", "Бумбокс", "Жадан і Собаки", БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Lida Lee, Артем Пивоваров, OTOY, а також багато молодих українських артистів.

Солістка гурту Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021 та посів 5 місце, Катерина Павленко презентує свій сольний проєкт Monokate на сцені Atlas Festival 20 липня.

Також виступить гурт "ДК Енергетик", попри те, що у березні соліст Яків Марний повідомив, що його мобілізували.

Гурт "ДК Енергетик" на Atlas Festival 2025 / Фото з інстаграму фестивалю

На сцені Atlas Festival 2025, а саме 19 липня, виступить й легендарний фінський рок-гурт The Rasmus. На Євробаченні-2022, яке проходило в Турині (Італія), лідер колективу Лаурі Юльонен сказав: "Ми дуже хочемо повернутися в Україну і знову пережити ці моменти разом із вами".

Тож трохи більше ніж за місяць українські шанувальники зможуть насолодитися виступом The Rasmus. На сцені прозвучать пісні, які знають у всьому світі: In the Shadows, Sail Away, Livin’ in a World Without You.

Квитки, укриття та інші деталі фестивалю

Придбати квитки на Atlas Festival 2025 можна на офіційному сайті. Ось актуальні ціни:

на 18 липня – 1800 гривень;

– 1800 гривень; на 19 липня – 1850 гривень;

– 1850 гривень; на 20 липня – 1750 гривень;

– 1750 гривень; абонемент на 3 дні – 4000 гривень;

Цьогоріч буде 6 сцен: Main Stage, Star Stage, Aurora Srage, Shelter Stage, Coca-Cola Stage та Blockbuster Mall Stage. Останні дві будуть відкриті для всіх, потрапити на виступи зможуть люди без квитка.

Час роботи фестивалю – з 14:30 до 22:00. Тривалість виступів артистів – від 30 до 90 хвилин.

На безплатній сцені Blockbuster Mall Stage, яка відкрита для всіх охочих, виступає велика кількість артистів. Щоб дати можливість кожному з них вийти на сцену, тривалість виступів тут трохи коротша, аби ви змогли почути якомога більше різних виконавців і зануритися у музику різних жанрів і настроїв,

– зазначили організатори фестивалю.

На території Blockbuster Mall, де відбудеться Atlas Festival 2025, є найбільше сертифіковане ДСНС укриття в Україні. Також організатори підготували чіткий алгоритм дій під час повітряної тривоги.

Благодійна мета Atlas Festival 2025

Atlas Festival 2025 разом з благодійним фондом "Повернись живим" та ПриватБанком оголосив збір на 100 мільйонів гривень, аби допомогти українському війську.

Кошти збираються на підтримку проєкту "Дронопад". Йдеться про закупівлю FPV-дронів, транспортних засобів, комплексів управління та додаткового обладнання для Збройних Сил України.

Важливо! Долучитися до збору можна за посиланням.