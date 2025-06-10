Так, стало відомо, що фестиваль об'єднує зусилля з Фондом "Повернись живим" та ПриватБанком, щоб зібрати 100 мільйонів гривень на проєкт "Дронопад". Про це повідомляє Show24.

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Ця ініціатива спрямована на ефективне перехоплення ворожих цілей і передбачає закупівлю FPV-дронів, транспортних засобів, комплексів управління та додаткового обладнання для ЗСУ. Центральною частиною кампанії "Збір №13" стала перша серія спецпроєкту "13 друзів Atlas" – продовження тогорічної історії "12 друзів", завдяки якій тоді вдалося зібрати 100 мільйонів гривень.

Однак цього разу до участі долучилися Женя Галич, фронтмен гурт O.Torvald, Тарас Чмут, голова Фонду "Повернись живим", Раміль Насіров, учасник гурту "Курган і Agregat", Дмитро Сидоренко, засновник Atlas Festival, Павло Немерюк, комерційний директор Atlas Festival, та харизматичні Ветерани космічних військ – Веня Венедчук і Артем Дамницький.

Особливістю цьогорічної кампанії стало те, що до команди друзів Atlas приєднуються глядачі. Зробивши донат, кожен українець може стати частиною ініціативи, яка наблизить перемогу України у війні.

Нагадаємо, що цьогоріч хедлайнером фестивалю стане гурт "Бумбокс". Водночас на сцені українці побачать багатьох відомих артистів, серед яких Парфенюк, Domiy, Hatespeech, Tember Blanche, Nikow, KOLA та "СТРУКТУРА ЩАСТЯ".