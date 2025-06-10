Так, стало известно, что фестиваль объединяет усилия с Фондом "Вернись живым" и ПриватБанком, чтобы собрать 100 миллионов гривен на проект "Дронопад". Об этом сообщает Show24.

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Эта инициатива направлена на эффективный перехват вражеских целей и предусматривает закупку FPV-дронов, транспортных средств, комплексов управления и дополнительного оборудования для ВСУ. Центральной частью кампании "Сбор №13" стала первая серия спецпроекта "13 друзей Atlas" – продолжение прошлогодней истории "12 друзей", благодаря которой тогда удалось собрать 100 миллионов гривен.

Однако на этот раз к участию присоединились Женя Галич, фронтмен группы O.Torvald, Тарас Чмут, председатель Фонда "Вернись живым", Рамиль Насиров, участник группы "Курган и Agregat", Дмитрий Сидоренко, основатель Atlas Festival, Павел Немерюк, коммерческий директор Atlas Festival, и харизматичные Ветераны космических войск – Веня Венедчук и Артем Дамницкий.

Особенностью нынешней кампании стало то, что к команде друзей Atlas присоединяются зрители. Сделав донат, каждый украинец может стать частью инициативы, которая приблизит победу Украины в войне.

Напомним, что в этом году хедлайнером фестиваля станет группа "Бумбокс". В то же время на сцене украинцы увидят многих известных артистов, среди которых Парфенюк, Domiy, Hatespeech, Tember Blanche, Nikow, KOLA и "СТРУКТУРА Счастья".