Музыканты выйдут на сцену Atlas Festival. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу фестиваля.

The Rasmus стали первыми международными артистами Atlas Festival 2025. Они выступят в Киеве со своими хитами In the Shadows, Livin in a World Without You, Sail Away и другими 19 июля.

Это тот момент, которого ждали и мы, и они. Еще на Евровидении в Турине вокалист Lauri Ylönen сказал: "Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами". И этим летом это наконец произойдет,

– отметили организаторы.

Заметим, Atlas Festival пройдет с 18 по 20 июля 2025 года в столичном торговом центре Blockbuster Mall.

В этом году хедлайнером фестиваля станет группа Бумбокс. Кроме того, на сцену выйдет целый ряд популярных артистов, среди которых Парфенюк, Domiy, Hatespeech, Tember Blanche, Nikow, KOLA и "СТРУКТУРА ЩАСТЯ".

Билеты на событие можно приобрести на сайте фестиваля.