Они вместе работали над фильмом фильма "Когда ты выйдешь замуж?" и другими лентами. Актриса уже прокомментировала эти предположения пользователей. Сообщает Show24 со ссылкой на инстаграм-страницу Денисенко.

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Так, в различных телеграмм-каналах и СМИ начала появляться информация о том, что между Натальей Денисенко и Алексеем Комаровским закрыться роман в реальной жизни. На волне этих слухов актриса опубликовала совместное фото с режиссером.

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский вместе в новом фильме "Крещатик 48/2". Новая история, но с той же невероятной энергией, что захватывает с первых кадров. Мы больше не могли держать это в секрете – пришло время поделиться с вами! Из фильма в фильм этот дуэт создает магию на экране: новые роли, новые эмоции, новую жизнь каждой истории,

– написала Денисенко, оставляя пространство для интерпретаций.

В то же время слухи об отношениях опроверг уже сам режиссер. Он дал комментарий изданию "Гордон", где впервые высказался о романе с Денисенко.

Как всегда, слишком много драмы и выдумок. Да, мы с Наташей действительно проводим много времени, но это связано исключительно с работой, репетициями и киносъемками. И единственные предложения, которые я делаю ей, – это новые роли в фильмах,

– сказал Комаровский.

Стоит отметить, что до недавнего времени Наталка состояла в браке с украинским актером Андреем Фединчиком. В январе 2025 года она подала заявление о расторжении брака, которое зарегистрировано в Едином государственном реестре судебных решений. Судебное заседание по разводу запланировано на май этого года. Супруги воспитывают общего сына.