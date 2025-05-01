Вони разом працювали над фільмом фільму "Коли ти вийдеш заміж?" та іншими стрічками. Актриса вже прокоментувала ці припущення користувачів. Повідомляє Show24 з посиланням на інстаграм-сторінку Денисенко.

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Так, в різних телеграм-каналах та ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що між Наталкою Денисенко та Олексієм Комаровським закритися роман у реальному житті. На хвилі цих чуток акторка опублікувала спільне фото з режисером.

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський разом у новому фільмі "Хрещатик 48/2". Нова історія, але з тією ж неймовірною енергією, що захоплює з перших кадрів. Ми більше не могли тримати це в секреті – настав час поділитися з вами! З фільму у фільм цей дует створює магію на екрані: нові ролі, нові емоції, нове життя кожній історії,

– написала Денисенко, залишаючи простір для інтерпретацій.

Водночас чутки про стосунки спростував вже сам режисер. Він дав коментар виданню "Гордон", де вперше висловився про роман з Денисенко.

Як завжди, занадто багато драми й вигадок. Так, ми з Наталкою дійсно проводимо багато часу, але це пов'язано виключно з роботою, репетиціями і кінозйомками. І єдині пропозиції, які я роблю їй, – це нові ролі у фільмах,

– сказав Комаровський.

Варто зазначити, що донедавна Наталка перебувала у шлюбі з українським актором Андрієм Федінчиком. У січні 2025 року вона подала заяву про розірвання шлюбу, яка зареєстрована в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Судове засідання щодо розлучення заплановане на травень цього року. Подружжя виховує спільного сина.