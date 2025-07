Раді бути тут, – культовий гурт The Rasmus прибув до Києва

Фінський рок-гурт The Rasmus приїхав до України. Музиканти виступлять на масштабному фестивалі Atlas Festival 2025.

Учасники рок-гурту The Rasmus показалися на вокзалі у Києві. Про це пише Show 24 з посиланням на їхню сторінку в інстаграмі.

Музиканти показали поїзд, на якому приїхали до України. Та зізналися, що трохи втомлені й невиспані після тривалої дороги.

Раді бути тут. Побачимося згодом,

– поділилися The Rasmus.

The Rasmus вже в Україні: відео

Що відомо про візит The Rasmus до України?

The Rasmus – перші міжнародні артисти Atlas Festival 2025. Вони з'являться на сцені фестивалю у Києві 19 липня та представлять знамениті хіти – In the Shadows, Livin in a World Without You, Sail Away та інші.

Музиканти не лише виступлять з концертом. Також вони приєднались до благодійної ініціативи на підтримку українських дітей. The Rasmus стали амбасадорами фонду Good Donations, що збирає кошти для дитячих лікарень в Україні. Цьогоріч гроші збиратимуть на медичне обладнання для "Охматдиту"

Фінський рок-гурт завітає до закладу та поспілкується з лікарями та маленькими пацієнтами. Також у планах – благодійна автограф-сесія.