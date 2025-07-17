Головні герої шукають квартиру та магічний артефакт, який перетворю все на донати. Про це повідомляє Show 24.

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Роль Гаррі Поттера зіграв співак Віталій Козловський, Лорда Волдеморта – комік Марк Куцевалов, а Албуса Дамблдора – легендарний "азовець" Ілля "Гендальф" Самойленко.

У ролику також знялися: учасник гурту "Курган і Agregat" Аміл Насіров, журналіст "Української правди" Михайло Ткач, шоумен Іван Люленов, Петро Бампер, лідер проєкту МУР Олександр Хоменко, співак EL Кравчук та інші.

Команда додала до відео чимало мемів та пасхалок для фанатів саги про Гаррі Поттера: матч з квідичу, урок із Темних мистецтв і навіть "битву" з Лордом Волдемортом.

Представники соціально-відповідального бізнесу стали партнерами гумористичного ролика. Разом з українськими зірками вони запрошують долучитися до розіграшу подарунків.

За донат від 300 гривень можна виграти квартиру в передмісті Києва, у комплексі Park Royal, а за донат від 200 гривень – BMW 3 серії з автосалону.

Мета – зібрати 100 мільйонів гривень, аби закупити транспорт, FPV-дрони, комплекси управління та додаткове обладнання, що необхідне, аби ефективно перехоплювати ворожі цілі.

Важливо! Долучитися до збору можна за посиланням.

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