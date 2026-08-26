Звезда фильмов "Оно" и "Один дома" Тим Карри скончался в возрасте 80 лет
Скончался актер Тим Карри, известный по ролям в фильмах "Один дома" и "Оно". Артисту было 80 лет.
Об этой трагической новости сообщило TMZ.
По информации источников издания, Тим Карри, который более десяти лет страдал серьезными проблемами со здоровьем, скончался поздно вечером во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе.
Полиция прибыла в дом актера в 23:23. По предварительным данным, никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Напомним, что в 2012 году Тим Карри перенес тяжелый инсульт, после которого ему потребовалась операция на мозге. В последние годы из-за проблем со здоровьем он не мог ходить.
Что известно о Тиме Карри?
Тим Карри начал актерскую карьеру в конце 1960-х годов, а широкую популярность завоевал после роли доктора Фрэнка-Н-Фертера в культовом фильме "Шоу ужасов Рокки Хоррора".
Еще одной знаковой ролью Карри стал клоун Пеннивайз в экранизации романа Стивена Кинга "Оно" 1990 года.
Украинским зрителям актер также может быть знаком по роли мистера Гектора в комедии "Один дома 2: Заблудился в Нью-Йорке".
Фильмография Карри также включает картины "Энни", "Охота за "Красным октябрем"", "Воссоединение семьи Адамсов", "Очень страшное кино 2" и другие.
Помимо работы в кино и на телевидении, Карри много лет выступал на театральной сцене.
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