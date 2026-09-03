У него были серьезные проблемы со здоровьем: назвали причину смерти актера Тима Карри

В конце августа стало известно о смерти 80-летнего британского актера Тима Карри, которого зрители знают по фильмам "Один дома", "Оно", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" и другим.

Спустя более недели после смерти актера стало известно, что стало причиной трагедии. Издание People выяснило причину его смерти.

Так, согласно документам Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес, Тим Карри скончался от ишемической болезни сердца. Среди других проблем со здоровьем, повлиявших на его состояние, указаны рак почки и инсульты.

Напомним, что актер перенес тяжелый инсульт в 2012 году. Это произошло во время массажа, однако сам Карри сначала не понял, что с ним происходит. Массажист заметил, что актеру стало плохо, и вызвал скорую помощь. После инсульта у Карри возникли серьезные проблемы со здоровьем: он передвигался в инвалидной коляске и испытывал проблемы с левой ногой. Также у актера наблюдался частичный паралич лица.

Тим Карри / Фото Getty Images

Напомним, что Тим Карри скончался 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе.