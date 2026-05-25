В полупрозрачном платье Dolce & Gabbana: Тина Кароль поразила образом во время концерта во Львове

Тина Кароль под открытым небом выступила на берегу "Львовского моря". 24 мая она дала концерт на набережной развлекательного комплекса Sirka Camp, который находится возле Яворовского озера.

На сцену певица вышла в драматическом и одновременно женственном образе, который дополнила удачным макияжем и прической. Подробнее о look Тины Кароль – далее в материале 24 Канала.

Тина Кароль появилась перед зрителями в винтажном платье-корсете от Dolce & Gabban. Верх – плотный корсетный лиф со шнуровкой, а нижняя часть – легкая полупрозрачная юбка. Сейчас в интернете трудно найти такое платье в продаже. На разных онлайн-маркетплейсах его предлагали по разным ценам. Например, был ценник в 1 499 евро и 2 тысяч долларов.

Платье, как у Тины Кароль от Dolce & Gabban / Скриншоты из сети

К наряду Тина Кароль добавила черные босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками. Обувь минималистичная, но элегантная, она визуально удлиняет силуэт и не перегружает образ. Look певицы дополнили длинные серьги с кристаллами. Ей сделали макияж с легкими стрелками и нюдовой помадой, а волосы накрутили в локоны и собрали небольшую гульку сверху.

Кстати, в мае прошлого года Тина Кароль в этом же платье выступила на концерте в Киеве. Правда, тогда свой образ она дополнила сапогами-ботфортами на высоком каблуке от Giuseppe Zanotti за 1400 долларов.

Какие еще образы Тина Кароль надевала для концертов во Львове?

19 мая Тина Кароль выступила на благотворительном конкурсе красоты "Мисс Львов-2026" во Львовском национальном академическом театре оперы и балета. На сцену певица вышла в розовом атласном платье от украинского бренда BALYKINA с черным воротником-халтером. Такой наряд стоит 39 600 тысяч гривен.