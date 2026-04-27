"У нас просто есть деньги": Тина Кароль ответила на слова Златы Огневич о секрете красоты

Певица Злата Огневич рассказала о том, как ухаживает за собой. Артистка сперва заметила, что не менее важными являются деньги – на этот отрывок из интервью ответила Тина Кароль.

Украинская артистка Злата Огневич дала новое большое интервью для ютуб-канала Okay Eva. Ева Коршик перед одним из вопросов отметила, что в соцсетях часто обсуждают внешний вид Златы, а также и Тины Кароль.

Блогер подчеркнула, что певицы имеют "невероятный вид", – и это не только ее мнение, но и мнение многих пользователей тредса. Злата Огневич рассказала о своем секрете.

У нас просто есть деньги за собой ухаживать. Образ жизни – а это очень четкая дисциплина, потому что без нее ничего не будет. Это питание, тренировки, сон. Косметолог не раз в пол года, а постоянные процедуры. Очень качественная уходовая косметика,

– отметила певица.

Злата Огневич добавила, что не рекомендует "подсаживаться" на процедуры, как на волшебную пилюлю. По ее мнению, все должно быть дозировано, но систематически. Звезда добавила, что не курит, очень редко позволяет себе выпить вина.

"У меня нет табу на алкоголь, но я знаю свою меру. Не курю. Я не против того, чтобы когда придет время, сделать себе блефаропластику или подтяжку", – призналась исполнительница.

Интервью Златы Огневич: смотрите видео онлайн

Почему Тина Кароль отреагировала?

Отрывок из этого интервью Златы Огневич стал вирусным в социальных сетях. Однако фаны распространяли фразу, вырванную из контекста, в которой певица вспоминает только о деньгах.

На один из таких постов в инстаграме с иронией отреагировала Тина Кароль.

Деньги не делают человека красивым. Стимул и желание быть лучшей версией себя - это порождает дисциплину, системность. Фигура и кожа – это ваши привычки и стиль жизни. Причинно-следственная связь в другом!

– написала певица.



Тина Кароль о секрете внешности / Скриншот из инстаграма

Отметим, в интервью Анне Хаустовой Тина Кароль впервые рассказала, что делает инъекции красоты. В частности, часто обновляет ботокс, поскольку у нее активная мимика. Певица считает, что это нормальные процедуры, но их следует делать в меру.