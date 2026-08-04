Тина Кароль поразила своими накачанными мышцами на руках: действительно ли дело в йоге

Популярная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала результаты регулярных занятий спортом. Артистка опубликовала кадры с профессиональной фотосессии, на которых она позирует в элегантном черном наряде, демонстрируя рельефные руки и подтянутую спину.

Звезда никогда не скрывала, что уделяет много времени физическим нагрузкам. Основой ее тренировок является йога, требующая невероятной выносливости и силы. Благодаря сложным статическим упражнениям и балансам на руках и спине, которые певица регулярно выполняет на коврике в зале, ей удалось построить рельефное и крепкое тело.

Тина Кароль / фото из инстаграма

Йога прекрасно помогает развить мышечную массу и поддерживать отличную физическую форму благодаря работе с весом собственного тела. Так же действуют сложные балансы на руках и глубокие прогибы: они являются мощной функциональной тренировкой: они укрепляют плечевой пояс, руки, спину и мышцы кора, развивают гибкость и одновременно формируют рельефный и подтянутый силуэт, которым теперь может похвастаться Тина Кароль.

Тина Кароль занимается йогой / коллаж 24 Канала

Артистка не раз доказывала, что за идеальным телом стоит колоссальный труд. Ранее певица делилась своими мыслями о пути к успеху и достижении результатов:

Успех – это дисциплина. Все, что остается за кулисами, – это систематическая монотонная работа, и именно она дает результат. Не верьте, когда говорят, что никаких усилий в успех не вкладывали. Это кринж. Каждый сегодняшний день определяет завтрашний. Начни сейчас, не бойся перемен.

Очевидно, что для такой великолепной формы нужен железный характер. А вот о том, какой Тина Кароль за кулисами, недавно откровенно рассказал Сергей Жадан.