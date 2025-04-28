В 12-ю годовщину смерти мужа: Тина Кароль призналась, готова ли к новым отношениям

28 апреля 2013 года умер муж Тины Кароль, продюсер Евгений Огир. Певица призналась, что разлука с любимым "обжигает ум и душу фантомами его присутствия".

Об этом Тина Кароль написала в своем телеграм-канале, информирует Show 24. Артистка опубликовала щемящее сообщение в 12-ю годовщину смерти Евгения Огира.

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Тина Кароль поделилась, что приняла сложный путь без права на ошибку.

Полный возложения надежд только на себя. Полный аскез и целибата. Отсутствие права на слабость, потому что растет сын, который должен видеть маму только победительницей и героиней, и он видел меня только такой, всегда,

– добавила она.

Певица отметила, что ей удалось не изменить "принципам человечности и патриотизма", пережить "натиск, шантаж и жестокость". Она добавила, что выстояла, "осталась трезвой и красивой, духовно и физически сильной".

Я стала вдовой в 28. И только сейчас, в 40, я готова поднять голову и заглянуть в глаза другого мужчины, только теперь это имеет отклик в моем призыве и запросе для Вселенной. Только теперь это понятно уже взрослому, умному сыну, которому все небо, к которому могла дотянуться, приклонила,

– призналась Тина Кароль.

Тина Кароль добавила, что за этот период написала немало хитов, у нее была возможность помогать людям. Артистка отметила, что следующие 12 лет "точно станут лучше".

"И хватит знаний и воли для служения людям, оставаться образцом достойной женщины и современной вдохновенной энергии, что усиливает жизнь и веру в руины человеческих надежд", – написала певица.

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Отношения Тины Кароль с Евгением Огиром