Тина Кароль засветилась в компании блогера Стаси Макеевой: почему певицу критикуют

Тина Кароль сняла тикток вместе со Стасей Макеевой и Олегом Машуковским. На певицу полилась критика – некоторые пользователи не поняли выбор артистки.

Харьковская блогерша Стася Макеева устроила пышное празднование дня рождения своей мамы. Также она подготовила для родного человека сюрприз и пригласила выступить Тину Кароль, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Стаси Макеевой.

По случаю 61-летия мамы Стаси Макеевой блогер подарила ей белый автомобиль Porsche и организовала празднование, на котором специальной гостьей выступила Тина Кароль.

Кроме этого, Тина Кароль записала со Стасей, а также с Олегом Машуковским, несколько тиктоков.

Тина Кароль и Стася Макеева: смотрите видео

Ролики стали объектом для обсуждения в соцсети Threads. Певицу раскритиковали, ведь Стася Макеева несколько раз попадала в скандалы, к тому же она до сих пор ведет блог на русском языке.

"Тина снова зашкварилась, на этот раз с любителями дельфинария";

"Как говорится, деньги не пахнут. Так, Тина?";

"Пытаюсь понять, как Тина сюда попала. Машуковский и Стася – блогеры, которые создают не очень полезный контент, еще и русскоязычные";

"Скажи, что ты т*па аполитичная певица, не говоря, что ты т*па аполитичная певица";

В то же время другие поддержали такой звездный дуэт, в частности в комментариях в тиктоке:

"Ого, не ожидала такой коллаборации";

"Тина Кароль – вечномолодая красавица";

"Я выросла на песнях Тины. Но такое впечатление, что время идет наоборот: я старею, а она молодеет";

"Легендарная встреча".

Почему Стасю Макееву называют скандальной?

Блогерша родом из Харькова, за ее семейной страницей в тиктоке следят более 4 миллионов человек. Также она участвовала в "Супермаме". Она часто вызывает ажиотаж в соцсетях, когда устраивает громкие празднования, что неоднозначно воспринимают в сети в контексте большой войны.

Я хочу жить. Война началась 10 лет назад, за это время все устраивали праздники, не только я. Мы поднимаем экономику Украины. Каждое наше мероприятие завершается тем, что мы собираем определенную сумму на ВСУ,

– объясняла свое мнение Стася Макеева.

Стася Макеева передала авто для ВСУ: видео

Также в 2023 году Стася Макеева была в центре скандала из-за видео с морскими котиками в номере отеля Nemo. Тогда блогеров – Стасю и Олега Машуковского обвинили в эксплуатации животных и жестоком обращении с ними.

Стася Макеева до сих пор ведет блог на русском языке. В прошлом году в интервью Okay Eva она заявляла, что занималась с репетитором, но это ей не помогло. Блогерша говорила, что за язык ее не хейтят.

"Я не могу думать на украинском. Мне действительно трудно. Я тогда нечестная со своими людьми. Меня раздражает, что меня заставляют. Возможно, когда-то я к этому (украинскому языку, – 24 Канал) приду", – говорила Макеева.