Тіна Кароль засвітилась у компанії блогерки Стасі Макєєвої: чому співачку критикують

Тіна Кароль зняла тікток разом зі Стасею Макєєвою та Олегом Машуковським. На співачку полилась критика – деякі користувачі не зрозуміли вибір артистки.

Харківська блогерка Стася Макєєва влаштувала пишне святкування дня народження своєї мами. Також вона підготувала для рідної людини сюрприз і запросила виступити Тіну Кароль, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Стасі Макєєвої.

До слова Такою Тіну Кароль ви ще не бачили: як виглядала співачка на початку кар'єри

З нагоди 61-річчя мами Стасі Макєєвої блогерка подарувала їй білий автомобіль Porsche та організувала святкування, на якому спеціальною гостею виступила Тіна Кароль.

Окрім цього, Тіна Кароль записала зі Стасею, а також з Олегом Машуковським, кілька тіктоків.

Тіна Кароль і Стася Макєєва: дивіться відео

Ролики стали об'єктом для обговорення у соцмережі Threads. Співачку розкритикували, адже Стася Макєєва кілька разів потрапляла у скандали, до того ж вона досі веде блог російською мовою.

"Тіна знову зашкварилась, цього разу з любителями дельфінарію";

"Як то кажуть, гроші не пахнуть. Так, Тіно?";

"Намагаюся зрозуміти, як Тіна сюди потрапила. Машуковський і Стася – блогери, які створюють не надто корисний контент, ще й російськомовні";

"Скажи, що ти т*па аполітична співачка, не кажучи, що ти т*па аполітична співачка";

Водночас інші підтримали такий зірковий дует, зокрема у коментарях у тіктоці:

"Ого, не очікувала такої колаборації";

"Тіна Кароль – вічномолода красунечка";

"Я виросла на піснях Тіни. Але таке враження, що час іде навпаки: я старішаю, а вона молодшає";

"Легендарна зустріч".

Чому Стасю Макєєву називають скандальною?

Блогерка родом з Харкова, за її сімейною сторінкою у тіктоці стежать понад 4 мільйони людей. Також вона брала участь у "Супермамі". Вона часто викликає ажіотаж у соцмережах, коли влаштовує гучні святкування, що неоднозначно сприймають у мережі в контексті великої війни.

Я хочу жити. Війна почалась 10 років тому, за цей час всі влаштовували свята, не тільки я. Ми підіймаємо економіку України. Кожен наш захід завершується тим, що ми збираємо певну суму на ЗСУ,

– пояснювала свою думку Стася Макєєва.

Стася Макєєва передала авто для ЗСУ: відео

Також у 2023 році Стася Макєєва була у центрі скандалу через відео з морськими котиками у номері готелю Nemo. Тоді блогерів – Стасю та Олега Машуковського звинуватили в експлуатації тварин та жорстокому поводженні з ними.

Стася Макєєва досі веде блог російською мовою. Минулого року в інтерв'ю Оkay Eva вона заявляла, що займалась з репетитором, але це їй не допомогло. Блогерка казала, що за мову її не хейтять.

"Я не можу думати українською. Мені справді важко. Я тоді нечесна зі своїми людьми. Мене дратує, що мене змушують. Можливо, колись я до цього (української мови, – 24 Канал) прийду", – говорила Макєєва.