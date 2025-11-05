Сьогодні Тіна Кароль – одна з головних українських зірок. Та до цього статусу її привели роки праці над собою, навчання, самовдосконалення та сотні концертів. 24 Канал пропонує пригадати, який вигляд артистка мала на початку кар'єри.

Тіна Кароль (справжнє ім'я – Тетяна Ліберман) народилась у Росії в сім'ї інженерів, але вже коли Тетянці було 6 років, її родина переїхала до Івано-Франківська.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму співачки

Музичний шлях почався з самого дитинства: Тіна навчалась у музичній школі за класом фортепіано, брала участь (та перемагала) у різноманітних музичних конкурсах і фестивалях.

Тіна Кароль – "Твоя мелодія" (1997): дивіться відео онлайн

У 1999 році Тіна Кароль вперше виступила на фестивалі "Чорноморські ігри" – тоді їй було 14 років. Дівчина посіла 3 місце й дуже засмутилась.

У той момент, коли я ридала за лаштунками, мама строго мені сказала: "Нічого плакати, визначайся: або ти серйозно далі займаєшся музикою, або все кидаєш. Я все зважила – і наступного року відправилася вступати до Київського музучилища…

– розповідала Тіна Кароль.



Тіна Кароль на "Чорноморських іграх" / Фото з фан-акаунту співачки

У віці 17 – 18 років, уже під час навчання в музучилищі, Тіна пішла на кастинг у дівочий гурт. Ймовірно, мова йде про "ВІА Гру".

"І одним із цих кастингів був набір у найкрутішу дівчачу команду. Нас зібрали трьох: Олену Омаргалієву, дівчину Пауліну й мене. Я тоді була найгрубіша, важила 67 кілограмів. На кастингу мене взяли, а потім запросили в студію, щоб я виконувала з усіма пісню "Чом ти не прийшов", – пригадувала зірка.

Однак їй не вдалося вдало виконати пісню через захрипле горло і брак досвіду. Цей випадок артистка називала найбільшою поразкою в ранньому шоубізнесі.



Тіна Кароль / Фото з соцмереж співачки



Тіна Кароль / Фото з фан-акаунту співачки

У 2005 році, 20 років тому, кар'єра Тіни Кароль стрімко злетіла. Вона майже перемогла на "Караоке на майдані", а також виступила на "Новій хвилі", де зайняла друге місце та отримала грошовий приз. Його співачка витратила на свій дебютний кліп "Выше облаков".

Тіна Кароль на "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

Також Тіна Кароль була солісткою Ансамблю пісні й танцю ЗСУ, а вже у наступному році представляла Україну на Євробаченні.



Тіна Кароль / Фото znaj.ua

Історія кар'єри Тіни Кароль доводить, що шлях до успіху не вистелений червоною доріжкою – він тернистий і складний. Зараз співачка виступає з концертами, випускає ліричні пісні та готується до Палацу Спорту.