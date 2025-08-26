В вышитом платье за более чем 66 тысяч гривен: Тина Кароль поразила выступлением в Киеве
- Тина Кароль выступила на Национальном молитвенном завтраке в вышитом платье за более 1600 долларов от бренда Roksolana Bogutska.
- Поклонники в сети высоко оценили ее вокал и вид, засыпав комплиментами в комментариях.
Украинская певица Тина Кароль снова оказалась в центре внимания благодаря своему яркому выступлению. На днях артистка приняла участие в Национальном молитвенном завтраке, где исполнила песню "Вільна".
На сцену Тина вышла в роскошном вышитом платье от украинского бренда, которое стоит более полутора тысяч долларов. Передает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Кароль.
Так, для события звезда выбрала платье-вышиванку полуприталенного силуэта от Roksolana Bogutska. Ее стоимость достигает более 1600 долларов (примерно 66 тысяч гривен). Образ дополнили легкие локоны и естественный макияж.
Что об этом выступлении Тины Кароль говорят в сети?
В комментариях под публикацией поклонники засыпали артистку комплиментами, отметив ее мощный вокал и изысканный вид.
- "Вы здесь такая необычная, такая красавица. Эта вышиванка так подходит, а прическа – вау";
- "Вы просто потрясающая";
- "Я горжусь вами";
- "Эта песня в вашем исполнении просто до мурашек";
- "Наша гордость".
Пользователи в инстаграме прокомментировали выступление Тины Кароль / Скриншоты из инстаграма