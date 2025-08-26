Украинская певица Тина Кароль снова оказалась в центре внимания благодаря своему яркому выступлению. На днях артистка приняла участие в Национальном молитвенном завтраке, где исполнила песню "Вільна".

На сцену Тина вышла в роскошном вышитом платье от украинского бренда, которое стоит более полутора тысяч долларов. Передает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Кароль.

Так, для события звезда выбрала платье-вышиванку полуприталенного силуэта от Roksolana Bogutska. Ее стоимость достигает более 1600 долларов (примерно 66 тысяч гривен). Образ дополнили легкие локоны и естественный макияж.

Что об этом выступлении Тины Кароль говорят в сети?

В комментариях под публикацией поклонники засыпали артистку комплиментами, отметив ее мощный вокал и изысканный вид.

"Вы здесь такая необычная, такая красавица. Эта вышиванка так подходит, а прическа – вау";

"Вы просто потрясающая";

"Я горжусь вами";

"Эта песня в вашем исполнении просто до мурашек";

"Наша гордость".

Пользователи в инстаграме прокомментировали выступление Тины Кароль / Скриншоты из инстаграма