Жадан вступился за Тину Кароль, которую жестко раскритиковали из-за песни "У нас нет света"
- Сергей Жадан поддержал Тину Кароль после критики из-за видео с песней "У нас нет света", отметив, что оно снималось в холодном метро Харькова, а не в теплой квартире.
- Тина Кароль объяснила, что видео появилось спонтанно из-за внезапного исчезновения света во время работы в студии, и она извинилась за возможное недоразумение.
Недавно в сети разгорелся скандал вокруг радостного видео Тины Кароль под песню "У нас нет света". Певицу жестко раскритиковали в комментариях.
За нее вступился коллега Сергей Жадан. Свою поддержку он выразил в новом интервью, которое вышло на сайте "УП. Культура".
Артист отметил, что многие обвинения в сторону Кароль не соответствуют действительности.
Все эти упреки о том, что Тина это снимала у себя в теплой квартире, – это неправда. Это снималось в холодном харьковском метро среди ночи. Там была одна комнатка, где были обогреватели, в которой мы грелись. Там Тина это записала,
– рассказал Сергей Жадан.
Напомним, что накануне Тина Кароль и группа "Жадан и Собаки" презентовали совместный трек "Ночь". Видеоработу на эту песню музыканты как раз снимали в метро в Харькове. Клип уже вышел на ютуб-канале Тины Кароль.
Что известно о скандальном видео Тины Кароль?
- Певица объяснила, что ролик появился спонтанно. Во время работы в студии внезапно исчез свет, из-за чего Тина Кароль потеряла файл с песней. Тогда она решила перепеть трек Даниила Городецкого "У нас нет света". Композитор написал его еще в 2022 году специально для собственной свадьбы.
- Артистка отметила, что для нее это был способ поддержать себя и отреагировать на сложные обстоятельства – мол, даже когда ничего не работает, важно не терять внутреннюю опору.
- В то же время в соцсетях некоторые пользователи восприняли видео как насмешку на фоне энергетических проблем в Украине.
- Впоследствии Тина Кароль извинилась перед теми, кого задел ее ролик.