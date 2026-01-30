Жадан вступился за Тину Кароль, которую жестко раскритиковали из-за песни "У нас нет света"

Недавно в сети разгорелся скандал вокруг радостного видео Тины Кароль под песню "У нас нет света". Певицу жестко раскритиковали в комментариях.

За нее вступился коллега Сергей Жадан. Свою поддержку он выразил в новом интервью, которое вышло на сайте "УП. Культура".

Вас также может заинтересовать После обвинений в "рабском контракте": Кажанна рассказала, вышла ли из лейбла Jerry Heil

Артист отметил, что многие обвинения в сторону Кароль не соответствуют действительности.

Все эти упреки о том, что Тина это снимала у себя в теплой квартире, – это неправда. Это снималось в холодном харьковском метро среди ночи. Там была одна комнатка, где были обогреватели, в которой мы грелись. Там Тина это записала,

– рассказал Сергей Жадан.

Напомним, что накануне Тина Кароль и группа "Жадан и Собаки" презентовали совместный трек "Ночь". Видеоработу на эту песню музыканты как раз снимали в метро в Харькове. Клип уже вышел на ютуб-канале Тины Кароль.

Что известно о скандальном видео Тины Кароль?