Теперь она рассказала, на каком этапе сейчас находится процесс выхода из контракта. Об этом Кажанна сообщила в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Слей шоу".
Не пропустите Участник шоу "Зважені та щасливі" мобилизовался в ВСУ
Певица поделилась деталями переговорного процесса и своими ожиданиями от лейбла.
Мы в процессе переговоров. Я жду не слов, а конкретных действий, документаций, контракты почитать, отчеты увидеть. Надо как-то договориться,
– сказала исполнительница.
Интервью с Кажанной: смотрите видео онлайн
Кстати, накануне Кажанна также призналась, будет ли проходить ее тур по городам Украины. В инстаграме она заявила, что концерты не отменяют.
Что известно о скандале между Кажанной и лейблом Jerry Heil?
- Артистка заявила, что в NOVA MUSIC она столкнулась с некачественной продюсерской работой, манипуляциями, ультиматумами и давлением. Она утверждает, что получила моральные травмы во время работы с лейблом.
- Кажанна сказала, что значительную часть работы выполняла самостоятельно или при поддержке друзей, тогда как заработок не соответствовал объему вложенных усилий. Свой контракт она назвала рабским и сообщила о регулярных задержках выплат роялти.
- В лейбле эти обвинения отрицают. Там заявили, что сотрудничество с артисткой происходило на партнерских условиях, а в случае необходимости ей предоставляли авансовые выплаты. Представители NOVA MUSIC уточнили, что пока невыплаченными остаются только роялти за третий квартал 2025 года. В лейбле подчеркнули, что в течение первого года проект финансировался исключительно за счет инвестиций компании и пока не вышел на прибыльный уровень.