Тепер вона розповіла, на якому етапі наразі перебуває процес виходу з контракту. Про це Кажанна повідомила в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Слей шоу".

Співачка поділилася деталями переговорного процесу та своїми очікуваннями від лейблу.

Ми в процесі перемовин. Я чекаю не слів, а конкретних дій, документацій, контракти почитати, звіти побачити. Треба якось домовитися,

– сказала виконавиця.

Інтерв'ю з Кажанною: дивіться відео онлайн

До речі, напередодні Кажанна також зізналася, чи буде проходити її тур містами України. В інстаграмі вона заявила, що концерти не скасовують.

Що відомо про скандал між Кажанною та лейблом Jerry Heil?