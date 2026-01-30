Это часть гибридной войны, – Кароль заявила о заказной атаке против нее
- Тина Кароль столкнулась с критикой из-за видео под песню "У нас нет света".
- Кароль заявила, что критика является частью целенаправленной атаки в социальных сетях, инициированной для провокации внутренних конфликтов в Украине, и она планирует расследовать этот инцидент.
Недавно Тина Кароль нарвалась на критику из-за видео, которое сняла под песню "У нас нет света". Пользователи обвинили артистку в том, что она оторвана от реальности Украины.
Кароль вместе с Сергеем Жаданом дала интервью "Украинской правде", в котором в очередной раз высказалась о скандале. Она вспомнила, как решила записать трек.
Кстати Жадан вступился за Тину Кароль, которую жестко раскритиковали из-за песни "У нас нет света"
Тина Кароль рассказала, что в студии выключили свет и у нее сгорел файл с песней. Так, артистка нашла трек другого автора, который тот выпустил еще в 2022 году, и решила спеть его.
Для меня это было и поддержкой себя, и реакцией на обстоятельства. "Окей, света нет, ничего не работает, но остаемся мы сами". В этом был и месседж самоподдержки, и реакция на ситуацию вокруг. И ты это видел собственными глазами (обращается к Сергею Жадану – УП), даже тогда, когда мы грелись в щитовой,
– поделилась Кароль.
Кстати, Сергей Жадан отметил, что ролик коллега снимала в холодном харьковском метро среди ночи, а не в теплой комнате, как пишут в сети. Тина добавила, что тогда они "перемерзли страшно".
Там была одна комнатка, где были обогреватели, в которой мы грелись. Там Тина это записала,
– рассказал Жадан.
Кароль считает, что это была целенаправленная атака против нее в социальных сетях, которую инициировали. Артистка пообещала позже поделиться подробностями, ведь сейчас занимается расследованием инцидента.
Цепочка событий оказалась очень показательной: на эту тему начали появляться материалы даже в России. Фактически речь идет о попытках запускать внутренние конфликты внутри страны. Это часть гибридной войны,
– считает Тина.
Звезда отметила, что сейчас Россия забирает у украинцев базовые вещи: тепло, свет и ощущение безопасности, поэтому люди "находятся на пике эмоционального напряжения, и в этот момент их пытаются сталкивать между собой".
Среди комментариев очень четко прослеживалась заказная линия: что это якобы "песня от власти", что это "песня на дурака", мол, "власть ничего не сделала, но песенку вам дали", чтобы отвлечь внимание. И это тоже элемент той самой гибридной атаки,
– добавила артистка.
Кароль поделилась, что когда записала видео прощение, то получила немалую поддержку.
Что известно о скандале?
Тина Кароль записала видео под песню "У нас нет света" во время, когда Украина переживает сложнейшую зиму, ведь из-за российских ударов немало людей сидят без света и тепла. Так, в сети обвинили артистку в том, что она насмехается над энергетическим кризисом, а трек является заказным от власти.
Сама Кароль опровергла слухи о том, что песня является заказной от власти. По словам артистки, она хотела добавить хоть немножко света в души слушателей.
К слову, композицию еще в 2022 году написал композитор Даниил Городецкий для своей свадьбы.
Впоследствии артистка попросила прощения у тех, кого задел ее ролик. Кароль отметила, что этой песней хотела объединить людей, "а объединила всех против себя".