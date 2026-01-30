Это часть гибридной войны, – Кароль заявила о заказной атаке против нее

Недавно Тина Кароль нарвалась на критику из-за видео, которое сняла под песню "У нас нет света". Пользователи обвинили артистку в том, что она оторвана от реальности Украины.

Кароль вместе с Сергеем Жаданом дала интервью "Украинской правде", в котором в очередной раз высказалась о скандале. Она вспомнила, как решила записать трек.

Кстати Жадан вступился за Тину Кароль, которую жестко раскритиковали из-за песни "У нас нет света"

Тина Кароль рассказала, что в студии выключили свет и у нее сгорел файл с песней. Так, артистка нашла трек другого автора, который тот выпустил еще в 2022 году, и решила спеть его.

Для меня это было и поддержкой себя, и реакцией на обстоятельства. "Окей, света нет, ничего не работает, но остаемся мы сами". В этом был и месседж самоподдержки, и реакция на ситуацию вокруг. И ты это видел собственными глазами (обращается к Сергею Жадану – УП), даже тогда, когда мы грелись в щитовой,

– поделилась Кароль.

Кстати, Сергей Жадан отметил, что ролик коллега снимала в холодном харьковском метро среди ночи, а не в теплой комнате, как пишут в сети. Тина добавила, что тогда они "перемерзли страшно".

Там была одна комнатка, где были обогреватели, в которой мы грелись. Там Тина это записала,

– рассказал Жадан.

Кароль считает, что это была целенаправленная атака против нее в социальных сетях, которую инициировали. Артистка пообещала позже поделиться подробностями, ведь сейчас занимается расследованием инцидента.

Цепочка событий оказалась очень показательной: на эту тему начали появляться материалы даже в России. Фактически речь идет о попытках запускать внутренние конфликты внутри страны. Это часть гибридной войны,

– считает Тина.

Звезда отметила, что сейчас Россия забирает у украинцев базовые вещи: тепло, свет и ощущение безопасности, поэтому люди "находятся на пике эмоционального напряжения, и в этот момент их пытаются сталкивать между собой".

Среди комментариев очень четко прослеживалась заказная линия: что это якобы "песня от власти", что это "песня на дурака", мол, "власть ничего не сделала, но песенку вам дали", чтобы отвлечь внимание. И это тоже элемент той самой гибридной атаки,

– добавила артистка.

Кароль поделилась, что когда записала видео прощение, то получила немалую поддержку.

Что известно о скандале?