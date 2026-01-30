Кароль разом із Сергієм Жаданом дала інтерв'ю "Українській правді", в якому укотре висловилася про скандал. Вона пригадала, як вирішила записати трек.

До речі Жадан заступився за Тіну Кароль, яку жорстко розкритикували через пісню "У нас немає світла"

Тіна Кароль розповіла, що в студії вимкнули світло і в неї згорів файл із піснею. Так, артистка знайшла трек іншого автора, який той випустив ще у 2022 році, і вирішила заспівати його.

Для мене це було і підтримкою себе, і реакцією на обставини. "Окей, світла немає, нічого не працює, але лишаємося ми самі". У цьому був і меседж самопідтримки, і реакція на ситуацію довкола. І ти це бачив на власні очі (звертається до Сергія Жадана – УП), навіть тоді, коли ми грілися в щитовій,

– поділилась Кароль.

До речі, Сергій Жадан зазначив, що ролик колега знімала у холодному харківському метро серед ночі, а не в теплій кімнаті, як пишуть у мережі. Тіна додала, що тоді вони "перемерзли страшно".

Там була одна кімнатка, де були обігрівачі, в якій ми грілися. Там Тіна це записала,

– розповів Жадан.

Кароль вважає, що це була цілеспрямована атака проти неї у соціальних мережах, яку ініціювали. Артистка пообіцяла пізніше поділитись подробицями, адже зараз займається розслідуванням інциденту.

Ланцюжок подій виявився дуже показовим: на цю тему почали з'являтися матеріали навіть у Росії. Фактично йдеться про спроби запускати внутрішні конфлікти всередині країни. Це частина гібридної війни,

– вважає Тіна.

Зірка наголосила, що зараз Росія забирає в українців базові речі: тепло, світло та відчуття безпеки, тож люди "перебувають на піку емоційної напруги, і в цей момент їх намагаються зіштовхувати між собою".

Серед коментарів дуже чітко простежувалася замовна лінія: що це нібито "пісня від влади", що це "пісня на дурня", мовляв, "влада нічого не зробила, але пісеньку вам дали", щоб відволікти увагу. І це теж елемент тієї самої гібридної атаки,

– додала артистка.

Кароль поділилась, що коли записала відеовибачення, то отримала чималу підтримку.

Що відомо про скандал?