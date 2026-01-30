За неї заступився колега Сергій Жадан. Свою підтримку він висловив в новому інтерв'ю, яке вийшло на сайті "УП. Культура".

Вас також може зацікавити Після звинувачень у "рабському контракті": Кажанна розповіла, чи вийшла з лейблу Jerry Heil

Артист наголосив, що багато обвинувачень у бік Кароль не відповідають дійсності.

Усі ці закиди про те, що Тіна це знімала у себе в теплій квартирі, – це неправда. Це знімалося в холодному харківському метро серед ночі. Там була одна кімнатка, де були обігрівачі, в якій ми грілися. Там Тіна це записала,

– розповів Сергій Жадан.

Нагадаємо, що напередодні Тіна Кароль та гурт "Жадан і Собаки" презентували спільний трек "Ніч". Відеороботу на цю пісню музиканти якраз знімали у метро в Харкові. Кліп вже вийшов на ютуб-каналі Тіни Кароль.

Що відомо про скандальне відео Тіни Кароль?