За неї заступився колега Сергій Жадан. Свою підтримку він висловив в новому інтерв'ю, яке вийшло на сайті "УП. Культура".

Артист наголосив, що багато обвинувачень у бік Кароль не відповідають дійсності.

Усі ці закиди про те, що Тіна це знімала у себе в теплій квартирі, – це неправда. Це знімалося в холодному харківському метро серед ночі. Там була одна кімнатка, де були обігрівачі, в якій ми грілися. Там Тіна це записала,
– розповів Сергій Жадан.

Нагадаємо, що напередодні Тіна Кароль та гурт "Жадан і Собаки" презентували спільний трек "Ніч". Відеороботу на цю пісню музиканти якраз знімали у метро в Харкові. Кліп вже вийшов на ютуб-каналі Тіни Кароль.

Що відомо про скандальне відео Тіни Кароль?

  • Співачка пояснила, що ролик з'явився спонтанно. Під час роботи у студії раптово зникло світло, через що Тіна Кароль втратила файл із піснею. Тоді вона вирішила переспівати трек Данила Городецького "У нас немає світла". Композитор написав його ще у 2022 році спеціально для власного весілля.
  • Артистка зазначила, що для неї це був спосіб підтримати себе й відреагувати на складні обставини – мовляв, навіть коли нічого не працює, важливо не втрачати внутрішню опору.
  • Водночас у соцмережах деякі користувачі сприйняли відео як насмішку на тлі енергетичних проблем в Україні.
  • Згодом Тіна Кароль перепросила в тих, кого зачепив її ролик.