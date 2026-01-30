За неї заступився колега Сергій Жадан. Свою підтримку він висловив в новому інтерв'ю, яке вийшло на сайті "УП. Культура".
Артист наголосив, що багато обвинувачень у бік Кароль не відповідають дійсності.
Усі ці закиди про те, що Тіна це знімала у себе в теплій квартирі, – це неправда. Це знімалося в холодному харківському метро серед ночі. Там була одна кімнатка, де були обігрівачі, в якій ми грілися. Там Тіна це записала,
– розповів Сергій Жадан.
Нагадаємо, що напередодні Тіна Кароль та гурт "Жадан і Собаки" презентували спільний трек "Ніч". Відеороботу на цю пісню музиканти якраз знімали у метро в Харкові. Кліп вже вийшов на ютуб-каналі Тіни Кароль.
Що відомо про скандальне відео Тіни Кароль?
- Співачка пояснила, що ролик з'явився спонтанно. Під час роботи у студії раптово зникло світло, через що Тіна Кароль втратила файл із піснею. Тоді вона вирішила переспівати трек Данила Городецького "У нас немає світла". Композитор написав його ще у 2022 році спеціально для власного весілля.
- Артистка зазначила, що для неї це був спосіб підтримати себе й відреагувати на складні обставини – мовляв, навіть коли нічого не працює, важливо не втрачати внутрішню опору.
- Водночас у соцмережах деякі користувачі сприйняли відео як насмішку на тлі енергетичних проблем в Україні.
- Згодом Тіна Кароль перепросила в тих, кого зачепив її ролик.