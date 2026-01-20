Это не заказуха, – Кароль извинилась за радостное видео под песню "У нас немає світла"

На днях певица Тина Кароль нарвалась на хейт в сети после того, как опубликовала радостное видео под песню "У нас немає світла". Пользователи восприняли этот ролик как насмешкой над энергетическим кризисом в Украине и обвинили артистку в том, что она вне контекста ситуации в стране.

К тому же появились слухи, мол, трек был записан по заказу властей. После волны критики артистка записала видео с объяснением. Ролик она опубликовала на своей странице в инстаграм.

Тина Кароль извинилась перед всеми, кого могло задеть ее видео, и поблагодарила за поддержку тех, кто понял ее замысел и не считает песню причиной всех проблем.

Певица призналась, что ей, как и многим, не хватает тепла, добра и сил, поэтому она хотела спеть песню с простым месседжем: несмотря на все трудности, в Украине люди есть друг для друга. Ее посыл был о человеческом тепле.

Я хотела объединить всех отрывком из тиктока, а объединила всех против себя. Ну, получился такой мем, хоть и болезненный для меня. Ничего. Простите меня, пожалуйста. Это не заказуха, это не методичка от власти. Я не выполняю никакие заказы. Я увидела песню одного парня и решила ее перепеть,

– отметила исполнительница.

Что известно о треке "У нас немає світла"?