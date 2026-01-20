Это не заказуха, – Кароль извинилась за радостное видео под песню "У нас немає світла"
- Тина Кароль извинилась за публикацию радостного видео под песню "У нас немає світла", которое вызвало критику в контексте энергетического кризиса в Украине.
- Песня "У нас немає світла" была написана композитором Даниилом Городецким для собственной свадьбы, и Кароль сделала на нее кавер.
На днях певица Тина Кароль нарвалась на хейт в сети после того, как опубликовала радостное видео под песню "У нас немає світла". Пользователи восприняли этот ролик как насмешкой над энергетическим кризисом в Украине и обвинили артистку в том, что она вне контекста ситуации в стране.
К тому же появились слухи, мол, трек был записан по заказу властей. После волны критики артистка записала видео с объяснением. Ролик она опубликовала на своей странице в инстаграм.
Тина Кароль извинилась перед всеми, кого могло задеть ее видео, и поблагодарила за поддержку тех, кто понял ее замысел и не считает песню причиной всех проблем.
Певица призналась, что ей, как и многим, не хватает тепла, добра и сил, поэтому она хотела спеть песню с простым месседжем: несмотря на все трудности, в Украине люди есть друг для друга. Ее посыл был о человеческом тепле.
Я хотела объединить всех отрывком из тиктока, а объединила всех против себя. Ну, получился такой мем, хоть и болезненный для меня. Ничего. Простите меня, пожалуйста. Это не заказуха, это не методичка от власти. Я не выполняю никакие заказы. Я увидела песню одного парня и решила ее перепеть,
– отметила исполнительница.
Что известно о треке "У нас немає світла"?
- Его автором является композитор Даниил Городецкий. Он написал песню в 2022 году для собственной свадьбы.
- Трек музыкант посвятил своей дочери и жене, как указано в описании на его ютуб-канале Danylo Music.
- Тина Кароль сделала кавер на песню и опубликовала видео в своих соцсетях, что и спровоцировало критику в сети. Возмущение украинцев связано с тем, что сейчас во всех регионах Украины действуют почасовые графики отключений электроэнергии для населения, поскольку в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены объекты энергетической инфраструктуры. К тому же в Киеве и других городах часть домов остается без отопления. Есть перебои водоснабжения.