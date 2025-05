Что не так с песней Espresso Macchiato, которая вирусилась в тиктоке, и будет ли она на Евровидении

Вы могли слышать песню Espresso Macchiato в тиктоке, ведь некоторое время она вирусилась на этой платформе. Трек исполняет Томми Кэш, который в этом году будет представлять Эстонию на Евровидении.

На ютуб-канале песенного конкурса клип на песню Espresso Macchiato уже набрал более четырех миллионов просмотров, передает Show 24. Однако над видеоработой работали россияне и украинцы, что вызвало критику.

Режиссером клипа на песню Espresso Macchiato стала россиянка Алина Пасок. К команде присоединились и украинцы: хореограф Константин Коваль, линейный продюсер Анастасия Кирий, помощник оператора Антон Запорожец, парикмахер Марта Родик, визажистка Женя Темникова, операторы Юрий Клим и Дмитрий Недр, продюсер Анатолий Крапивин.

Когда об этом стало известно, украинцы возмутились. Впоследствии на критику ответил Дмитрий Недря. По словам оператора, он ничего не снимал для россиян с 2014 года, а запрос снять клип для Томми Кеша ему поступил от эстонской команды. Мужчина говорит, что знал только, что эстонский исполнитель поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию.

Дмитрий Недря отметил, что режиссер Алина Пасок осуждает полномасштабное вторжение России против Украины и живет в США. Оператор понимает возмущение сообщества, но не угрозы расправой и "поиски измены там, где ее нет".

Несмотря на то, что эстонско-российский режиссер, которая живет в Лос-Анджелесе, открыто выступает против российского вторжения и никоим образом не является спонсором войны, мне действительно обидно, что сначала эстонский проект в итоге получил такое количество "российских" кредитов,

Томми Кэш – Espresso Macchiato: смотрите видео онлайн

Интересно, что сейчас букмекеры прогнозируют Эстонии 9 место на Евровидении-2025. В пятерку фаворитов вошли Швеция, Австрия, Франция, Израиль и Нидерланды. А вот Украина пока расположилась на 13 месте.

Сотрудничество с Little Big и с Йостом Кляйном

В 2015 году вышел клип на песню Give Me Your Money – сотрудничество Томми Кэша с российской группой Little Big.

В феврале 2025 года состоялась премьера трека United By Music, который эстонский исполнитель записал с нидерландским музыкантом Йостом Кляйном, которого дисквалифицировали с Евровидения-2024.

В песне есть такие строки: "Мы хотим мира, они хотят войны" и "Я хочу долететь до Киева и поехать в Москву".