От фирменного хвоста Гранде до эпатажа Бибера: как выглядели голливудские звезды 10 лет назад

Если раньше мир оглядывался на тренды двадцатилетней давности, то сейчас в социальных сетях становится популярной эстетика 2016 года. Сейчас, в 2026-м, мы с теплотой вспоминаем время, когда макияж был выразительным, брови идеально очерченными, а фильтры в Instagram только начинали менять наше восприятие реальности.

24 Канал решил рассказать, как выглядели мировые знаменитости ровно десять лет назад, когда формировались вкусы целого поколения.

Как выглядели голливудские звезды в 2016 году?

Кайли Дженнер

Именно ее считают главным символом стиля того года. Десять лет назад самая младшая из сестер Кардашьян-Дженнер создавала моду. В 2016 году Кайли экспериментировала с цветом волос, меняя его от бирюзового до розового, и ввела моду на объемные футболки и спортивный стиль. Однако главной визитной карточкой ее образа были матовые помады насыщенных оттенков, которые мгновенно исчезали с полок магазинов. Сегодняшняя Кайли – сдержанная бизнес-леди и мама, чей вид стал намного элегантнее и спокойнее по сравнению с ярким бунтарством ее юности.

Марго Робби

Для Марго Робби 2016-й стал настоящим прорывом в карьере. На официальных мероприятиях актриса демонстрировала изысканные вечерние платья, однако в историю поп-культуры она вошла благодаря роли Харли Квинн в фильме "Отряд самоубийц". Ее экранный образ с двумя хвостами и ярким макияжем стал культовым. Глядя на нынешний статус Марго как одной из самых влиятельных продюсеров Голливуда, трудно поверить, что когда-то она ассоциировалась прежде всего с этим эксцентричным персонажем комиксов.

Тейлор Свифт

Этот год стал одним из самых ярких периодов в визуальной эволюции певицы. В 2016-м Тейлор отошла от привычного романтического образа, удивив публику платиновым блондом и помадой темных винных оттенков. Ее появление на Met Gala в футуристическом серебряном наряде стало настоящей сенсацией. Ведь тогда она выглядела смело и немного провокационно. Вернувшись впоследствии к классическому стилю, Свифт доказала, что способна меняться, но тот эксперимент навсегда остался в истории как пример ее творческой смелости.

Тимоти Шаламе

Если сегодня Тимоти считается иконой высокой моды и музой дизайнеров, то в 2016-м он выглядел как обычный студент. Будущая звезда мирового кино тогда носил простые худи, бейсболки и непринужденные джинсы. Он еще не знал безумной славы, которая придет к нему совсем скоро, и часто появлялся на публике с искренней, немного застенчивой улыбкой.

Ариана Гранде

Ровно десять лет назад Ариана окончательно сформировала свой узнаваемый сценический имидж. 2016-й стал годом ее высокого конского хвоста, идеальных стрелок на веках и сочетания огромных свитшотов с высокими сапогами-ботфортами. Этот силуэт пытались повторить тысячи поклонниц по всему миру. Со временем образ певицы стал мягче и изящнее, особенно после ее ролей в мюзиклах.

Белла Хадид

2016-й стал годом, когда Белла громко заявила о себе как о самостоятельной супермодели, выйдя из тени своей сестры. Многие помнят ее появление на Каннском кинофестивале в откровенном красном платье, которое стало одной из самых обсуждаемых тем года. Тогда ее стиль сочетал гламурную сексуальность со спортивными элементами. Сегодня Белла предпочитает винтаж и сложные образы, но десять лет назад мир восхищался прежде всего ее смелостью.

Джастин Бибер

Это был период масштабного тура певца, который существенно повлиял на уличную моду. В 2016 году Джастин имел обесцвеченные волосы и часто носил клетчатые рубашки, рваные джинсы и футболки с логотипами рок-групп. Он выглядел немного небрежно, но именно этот стиль "гранж" стал чрезвычайно популярным среди молодежи. Этот бунтарский образ разительно контрастирует с его нынешним, гораздо более спокойным стилем жизни и одежды.

Рианна

Рианна в 2016 году находилась на пике своей музыкальной карьеры и дизайнерских экспериментов. Она носила экстравагантные шубы, спортивные костюмы в сочетании с каблуками и создавала тренды, которым следовали миллионы. Сейчас, когда она сосредоточилась на бизнесе и семье, мы с ностальгией вспоминаем времена ее самых ярких модных выходов на сцену и красные дорожки.

Ким Кардашьян

10 лет назад Ким часто носила обтягивающие платья и поражала поклонников идеально гладкими волосами и безупречным макияжем. Она олицетворяла эстетику Instagram того времени, где все должно было выглядеть идеально. Современная Ким выбирает более лаконичные образы, но ее стиль 2016-го до сих пор остается примером для многих инфлюенсеров.

Зендея

Десять лет назад Зендея только начинала свой путь к статусу "иконы стиля". В 2016-м она активно искала себя, не боясь экспериментировать с короткими стрижками, неожиданными фасонами и ярким макияжем. Она могла появиться в мужском костюме или в футуристическом платье, каждый раз удивляя критиков.

Главные вещи гардероба 2016 года, которые возвращаются в моду в 2026-м