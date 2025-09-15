"Все благодаря песне Билли Айлиш, что вышла 9 лет назад": тренд из Ocean Eyes покоряет тикток
- Новый тренд в тиктоке, созданный на песне Билли Айлиш Ocean Eyes, набирает популярность, где пользователи показывают, в чьи глаза они готовы смотреть бесконечно.
- Один из роликов уже собрал более 8,5 миллиона просмотров, и другие видео также имеют миллионы просмотров.
В тикток набирает бешеную популярность новый тренд, который покоряет пользователей из разных уголков мира. Его снимают под хит Билли Айлиш Ocean Eyes,
Как снять вирусное видео, чтобы залететь в рекомендации – пишет Show 24.
Не пропустите Известный дизайнер встретилась с принцем Гарри: "Никогда бы не подумала, что буду стоять рядом"
Суть тренда заключается в том, чтобы на моменте, когда в песне звучит Ocean eyes, сделать переход, показав, в чьи глаза вы готовы смотреть бесконечно.
Варианты здесь могут быть разные: одни снимают собственный взгляд, другие показывают любимых, друзей или детей, а кто-то – своих любимцев. В этом и заключается уникальность тренда: каждое видео наполнено личным смыслом, и поэтому легко находит отклик у зрителей.
Только один из роликов под Ocean Eyes уже собрал более 8,5 миллионов просмотров, другие имеют по 7,2; 5,3 или 3,2 миллиона. И все это – всего за несколько дней или недель после публикации.
Что известно о песне Ocean Eyes?
- Хит Ocean Eyes стал знаковым в карьере Билли Айлиш. Это был второй официальный сингл певицы с ее дебютного мини-альбома Don't Smile at Me.
Билли Айлиш – Ocean Eyes: смотрите видео онлайн
- Автором и продюсером композиции был старший брат Билли – Финнеас О'Коннелл.
- Интересно, что изначально песню даже не планировали выпускать. Билли записала ее для учителя по танцам, который попросил музыку для постановки. Трек загрузили на SoundCloud в ноябре 2015 года – и всего за ночь он стал вирусным. Уже через год композицию перевыпустили на лейблах Darkroom и Interscope Records, а сегодня она снова переживает вторую жизнь благодаря тиктоку.