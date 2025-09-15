В тикток набирает бешеную популярность новый тренд, который покоряет пользователей из разных уголков мира. Его снимают под хит Билли Айлиш Ocean Eyes,

Как снять вирусное видео, чтобы залететь в рекомендации – пишет Show 24.

Суть тренда заключается в том, чтобы на моменте, когда в песне звучит Ocean eyes, сделать переход, показав, в чьи глаза вы готовы смотреть бесконечно.

Варианты здесь могут быть разные: одни снимают собственный взгляд, другие показывают любимых, друзей или детей, а кто-то – своих любимцев. В этом и заключается уникальность тренда: каждое видео наполнено личным смыслом, и поэтому легко находит отклик у зрителей.

Только один из роликов под Ocean Eyes уже собрал более 8,5 миллионов просмотров, другие имеют по 7,2; 5,3 или 3,2 миллиона. И все это – всего за несколько дней или недель после публикации.

Что известно о песне Ocean Eyes?

Хит Ocean Eyes стал знаковым в карьере Билли Айлиш. Это был второй официальный сингл певицы с ее дебютного мини-альбома Don't Smile at Me.

Билли Айлиш – Ocean Eyes: смотрите видео онлайн