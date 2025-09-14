Теперь Екатерина поделилась впечатлениями от знакомства с сыном короля Чарльза. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сильченко.

Как оказалось, Екатерина занимаются проектом #shoemarket, где собирают деньги на поддержку центра Superhumans, и именно поэтому их пригласили на событие с участием принца Гарри.

Я – девочка, рожденная в Харькове, на Холодной горе. Никогда бы не подумала, что однажды буду стоять рядом с принцем Гарри и пожимать ему руку. Я была там от имени всего нашего комьюнити, от всех нас, кто участвовал и помогал,

– поделилась дизайнер и показала совместные кадры с герцогом Сассекским.

Что известно о приезде принца Гарри в Украину?