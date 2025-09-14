Тепер Катерина поділилася враженнями від знайомства з сином короля Чарльза. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сільченко.
Як виявилося, Катерина Сільченко займаються проєктом #shoemarket, де збирають гроші на підтримку центру Superhumans, і саме тому їх запросили на подію за участю принца Гаррі.
Я – дівчинка, народжена в Харкові, на Холодній горі. Ніколи б не подумала, що одного дня буду стояти поруч із принцом Гаррі й тиснути йому руку. Я була там від імені всього нашого ком'юніті, від усіх нас, хто долучався і допомагав,
– поділилася дизайнерка і показала спільні кадри з герцогом Сассекським.
Що відомо про приїзд принца Гаррі до України?
12 вересня герцог Сассекський вперше завітав до Києва. Раніше, у квітні цього року, він уже відвідував Львів. Цього разу головна мета візиту – представити нові ініціативи, спрямовані на підтримку реабілітації українських військових, які отримали поранення на фронті.
У столиці принц Гаррі зустрівся з ветеранами у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
Також герцог провів зустріч із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Вона показала йому наслідки ракетного удару "Іскандера" по будівлі Кабміну, що стався в ніч на 7 вересня. Окрім цього, принц на власні очі побачив багатоповерхівку, зруйновану російською атакою.