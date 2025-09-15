У тікток набирає шаленої популярності новий тренд, який підкорює користувачів з різних куточків світу. Його знімають під хіт Біллі Айліш Ocean Eyes,

Як зняти вірусне відео, щоб залетіти в рекомендації – пише Show 24.

Суть тренду полягає в тому, щоб на моменті, коли в пісні лунає Ocean eyes, зробити перехід, показавши, в чиї очі ви готові дивитися нескінченно.

Варіанти тут можуть бути різні: одні знімають власний погляд, інші показують коханих, друзів чи дітей, а хтось – своїх улюбленців. У цьому й полягає унікальність тренду: кожне відео наповнене особистим сенсом, і тому легко знаходить відгук у глядачів.

Лише один із роликів під Ocean Eyes вже зібрав понад 8,5 мільйона переглядів, інші мають по 7,2; 5,3 чи 3,2 мільйона. І все це – всього за кілька днів чи тижнів після публікації.

Що відомо про пісню Ocean Eyes?

Хіт Ocean Eyes став знаковим у кар'єрі Біллі Айліш. Це був другий офіційний сингл співачки з її дебютного мініальбому Don't Smile at Me.

Біллі Айліш – Ocean Eyes: дивіться відео онлайн