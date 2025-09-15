"Усе завдяки пісні Біллі Айліш, яка вийшла 9 років тому": тренд з Ocean Eyes підкорює тікток
- Новий тренд у тіктоці, створений на пісні Біллі Айліш Ocean Eyes, набирає популярність, де користувачі показують, в чиї очі вони готові дивитися нескінченно.
- Один із роликів вже зібрав понад 8,5 мільйона переглядів, і інші відео також мають мільйони переглядів.
У тікток набирає шаленої популярності новий тренд, який підкорює користувачів з різних куточків світу. Його знімають під хіт Біллі Айліш Ocean Eyes,
Суть тренду полягає в тому, щоб на моменті, коли в пісні лунає Ocean eyes, зробити перехід, показавши, в чиї очі ви готові дивитися нескінченно.
Варіанти тут можуть бути різні: одні знімають власний погляд, інші показують коханих, друзів чи дітей, а хтось – своїх улюбленців. У цьому й полягає унікальність тренду: кожне відео наповнене особистим сенсом, і тому легко знаходить відгук у глядачів.
Лише один із роликів під Ocean Eyes вже зібрав понад 8,5 мільйона переглядів, інші мають по 7,2; 5,3 чи 3,2 мільйона. І все це – всього за кілька днів чи тижнів після публікації.
Що відомо про пісню Ocean Eyes?
- Хіт Ocean Eyes став знаковим у кар'єрі Біллі Айліш. Це був другий офіційний сингл співачки з її дебютного мініальбому Don't Smile at Me.
Біллі Айліш – Ocean Eyes: дивіться відео онлайн
- Автором і продюсером композиції був старший брат Біллі – Фіннеас О'Коннелл.
- Цікаво, що спочатку пісню навіть не планували випускати. Біллі записала її для вчителя з танців, який попросив музику для постановки. Трек завантажили на SoundCloud у листопаді 2015 року – і всього за ніч він став вірусним. Уже за рік композицію перевипустили на лейблах Darkroom та Interscope Records, а сьогодні вона знову переживає друге життя завдяки тіктоку.