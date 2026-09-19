Почему Твигги стала легендой: история самой узнаваемой модели 60-х

Огромные глаза, нарисованные нижние ресницы, короткая стрижка и хрупкая фигура – во второй половине 1960-х этот образ знали практически все. А началось все с 16-летней девушки из лондонского Низдена по имени Лесли Хорнби.

Как сообщает 24 Канал, 19 сентября Твигги исполняется 77 лет. Сегодня ее называют одной из главных икон моды XX века, хотя сама она когда-то считала себя слишком худой и совсем не похожей на красавицу. Мода, как видим, была другого мнения по этому поводу.

Случайная стрижка – и мировая слава



Твигги / Фото из открытых источников



Твигги родилась 19 сентября 1949 года в Лондоне. Ее знаменитое прозвище появилось из-за худой фигуры и тонких ног – знакомые начали называть ее Twiggy, и это имя прижилось настолько прочно, что о Лесли Хорнби вскоре почти забыли.

Карьеру модели она даже не планировала. В 1966 году Твигги пришла в лондонский салон House of Leonard, где ей сделали короткую экспериментальную стрижку и сфотографировали результат. Снимки заметила редактор Daily Express, после чего 16-летнюю девушку назвали "Лицом 1966 года". Дальше все произошло со скоростью, о которой современным инфлюенсерам остается только мечтать.

Твигги стала символом Swinging London и помогла популяризировать мини-платья и новую подростковую моду 60-х. V&A называет ее одной из моделей, которые превратились в международных звезд той эпохи.

Быть моделью надоело – ушла в кино



Твигги / Фото из открытых источников



Что интересно, активная модельная карьера Твигги длилась всего несколько лет. Зато вместо того, чтобы навсегда остаться красивой фотографией из 60-х, она отправилась в кино, музыку и театр.

В 1971 году Твигги сыграла в мюзикле "The Boy Friend" Кена Рассела и получила за роль сразу два "Золотых глобуса" – как лучшая актриса в комедии или мюзикле и как новая звезда года.

А в 1983 году она вышла на Бродвей в мюзикле "My One and Only" и получила номинацию на премию "Тони" за лучшую женскую роль. Таким образом, модель с огромными ресницами оказалась еще и вполне серьезной театральной актрисой.

Личная жизнь Твигги



Твигги / Фото The Face Show бренда MAC Cosmetics



Первым мужем модели стал американский актер Майкл Уитни. У пары родилась дочь Карли. После смерти Уитни Твигги сама воспитывала дочь, а впоследствии встретила актера и режиссера Ли Лоусона, вышла замуж за него и живет с ним уже много лет.

Ее вклад в культуру оценила и британская корона: в списке новогодних наград 2019 года Лесли "Твигги" Лоусон получила звание Дамы-командора Ордена Британской империи.

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